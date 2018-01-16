وفد بحريني يزور مجمع «محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»

دبي (الاتحاد)

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، معالي الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا، وزير شؤون الكهرباء والماء في مملكة البحرين، على رأس وفد رفيع من الوزارة، وذلك في مجمع «محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية على مستوى العالم في موقع واحد.

حضر اللقاء، الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد بوشهري، وكيل وزارة الكهرباء والماء في دولة الكويت، ومحمد بن عبد الله أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، ومن جانب هيئة كهرباء ومياه دبي كل من المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس-قطاع الابتكار والمستقبل، والمهندس جمال شاهين الحمادي، نائب الرئيس - المشاريع الخاصة.

واستعرض سعيد محمد الطاير أمام الوزير البحريني والوفد الزائر أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الهيئة التي تتبنى الاستدامة كجزء من رؤيتها، حيث طورت استراتيجية تتضمن الأبعاد الثلاثية للاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكداً التزام الهيئة بتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى توفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050.