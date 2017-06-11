ماي تقيل مديري مكتبها بعد نكسة الانتخابات

لندن (أ ف ب)

بعد تعرضها لضغوط شديدة إثر النكسة الكبيرة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، عمدت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي إلى الاستغناء عن مديري مكتبها، في محاولة لامتصاص النقمة عليها، قبل عشرة أيام من موعد إطلاق مفاوضات بريكست.

وكان نيك توماتي وفيونا هيل يعتبران من أقرب المقربين إليها، وأعلنا استقالتيهما من منصبيهما بعد يومين على الانتخابات التشريعية التي اعتبرت نكسة قاسية لحزب المحافظين.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عدة أن عدداً من كبار قياديي حزب المحافظين طالبوا تيريزا ماي بإقالة توماتي وهيل في حال كانت تريد المحافظة على منصبها، والعمل على تشكيل حكومة أقلية بدعم من الحزب البروتستانتي الايرلندي الشمالي «الحزب الوحدوي الديموقراطي».

وعمل توماتي وهيل إلى جانب تيريزا ماي منذ كانت وزيرة للداخلية بين عامي 2010 و2016، وتعرضا منذ الخميس لانتقادات شديدة، واعتبرا مسؤولين عن الحملة الانتخابية «الكارثية» التي قام بها حزب المحافظين.