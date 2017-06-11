مقتل 3 جنود أميركيين بـ «هجوم من الداخل» في أفغانستان

جلال أباد، أفغانستان (أ ف ب)

قال ثلاثة من المسؤولين الأميركيين طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن ثلاثة جنود أميركيين قتلوا وأصيب رابع بهجوم في أفغانستان.

وكان مسؤول أفغاني محلي قال إن جنديين أميركيين قتلا وأصيب آخران خلال إطلاق النار الذي وقع في منطقة أشين، حيث تقاتل قوات أميركية خاصة إلى جوار قوات أفغانية ضد تنظيمي «داعش» و«طالبان». وتجيء عملية القتل في آخر حلقة من سلسلة ما بات يعرف بالاعتداءات «من الداخل» التي تستهدف القوات الدولية في أفغانستان.

وتبنت حركة طالبان الاعتداء الذي وقع في إقليم أشين المضطرب، معلنة أن المنفذ هو أحد مسلحيها، الذي تسلل إلى صفوف القوات الخاصة في الجيش.

وقال المتحدث باسم الولاية عطا الله خوجياني «اليوم قرابة الظهيرة، فتح جندي أفغاني النار على جنود أميركيين في إقليم أشين، ما أدى إلى مقتل جنديين أميركيين. وقتل الجندي (الأفغاني) كذلك في رد على إطلاق النار». ورفضت قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان التعليق، مكتفية بالإشارة إلى علمها بوقوع حادثة في شرق أفغانستان. وأفاد بيان مقتضب للتحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة «سندلي بمزيد من المعلومات في الوقت المناسب».