«دبي للقوارب» يُقام على القناة المائية فبراير المقبل

دبي (الاتحاد)

يُقام معرض دبي العالمي للقوارب، هذا العام، على قناة دبي المائية في الفترة من 27 فبراير إلى 3 مارس 2018، فيما يشهد موقعه بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالميناء السياحي أعمال إنشاء وتطوير ضمن مشروع دبي هاربور الذي يضم أكبر مرسى لليخوت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتقام فعاليات المعرض بصورة مؤقتة في الموقع الجديد ريثما تنتهي الأعمال التطويرية والإنشائية في مشروع دبي هاربور الذي يتسع لأكثر من 1400 يخت، ليكون أكبر مرسى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتوفّر دبي عن طريقه منصة واسعة تدعم مجتمع الملاحة الترفيهية، وتفتح الباب أمام جيل جديد من ملاك القوارب واليخوت الفاخرة بكل أنحاء المنطقة.

ويشارك في معرض دبي العالمي للقوارب سنويًا أكثر من 350 عارضٍاً، وما يزيد على 800 علامة تجارية من 60 بلدٍاً، وتشهد جميع دوراته حضور آلاف الزوار. وقد عبّر 40% من زوار المعرض العام الماضي عن اهتمامهم بالاطلاع على أحدث اليخوت والقوارب، وأكد نحو ثلث الزوار رغبتهم في الاستمتاع بالفعاليات المتنوعة المصاحبة للمعرض برفقة عائلاتهم وأطفالهم. ويوفّر الموقع الجديد للزوار من العائلات والمهتمين بالملاحة واليخوت مساحات فريدة، وفرصًا رائعة للاطلاع على أحدث منتجات قطاع الملاحة، والمشاركة في مختلف الأنشطة التفاعلية التي يشهدها المعرض.

وأبدى الشركاء والعارضون حماستهم ودعمهم للمعرض في موقعه الجديد لهذا العام، وقد حجزت كبرى العلامات التجارية ومصنعي اليخوت من مختلف أرجاء العالم ما يزيد على 80% من مساحات العرض المتوفرة.