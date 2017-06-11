مطالبات بطرد «النصرة» من إدلب

بيروت (وكالات)

عمت تظاهرات عدة معرة النعمان السورية تطالب بخروج جبهة «النصرة» من المدينة بريف إدلب، بعد معارك طاحنة بينها وبين فصائل أخرى بالمدينة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى طال المدنيين أيضاً. وبحسب مصادر محلية، داهمت «هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) مقار الفرقة 13 بمعرة النعمان مؤخراً وأعدمت 5 عناصر للفرقة رمياً بالرصاص وسط المدينة، بالإضافة إلى انتشار عدة جثث بعضها لمدنيين في شارع الكورنيش جراء استهدافهم برشاشات عناصر الهيئة» المتشددة. وأضافت المصادر أن عناصر «النصرة» قاموا بتصفية العقيد تيسير السماحي رئيس اللجنة الأمنية في معرة النعمان بعد اعتقاله.

وعقب الاشتباكات، خرجت تظاهرة في المدينة تطالب بوقف الاقتتال، إلا أن عناصر «هيئة تحرير الشام» تعرضوا لها بالرصاص الحي ما أدى إلى إصابات، مع امتداد الاشتباكات حتى أحراش مدينة كفروما بين عناصر الهيئة المتشددة والفيلق 13 وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين». وشهد يوم الجمعة تظاهرات في مدينة إدلب وبلدة الأتارب بريف حلب تندد بهجمات «هيئة تحرير الشام» وتطالب بخروج عناصرها من المعرة.