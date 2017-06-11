14 قتيلاً بالصومال أثناء توزيع مساعدات غذائية

مقديشو (رويترز)

قالت الشرطة وشهود عيان إن 14 شخصاً قتلوا في تبادل إطلاق نار بين مجموعتين من القوات الحكومية عندما اندلع اشتباك أثناء توزيع مساعدات غذائية بمدينة بيدوا الصومالية.

وقع الحادث بموقع توزيع المساعدات على مواطنين شردهم الجفاف في وقت سابق من العام الجاري.

وتقع بيدوا على بعد 245 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من مقديشو.

وقال ضابط الشرطة حسين عدن في تصريح لـ«رويترز»: «وقع اشتباك بين مجموعتين من الجنود في موقع توزيع مساعدات غذائية.

لقي 14 شخصاً، معظمهم نساء، حتفهم في تبادل إطلاق النار، وأصيب 20 آخرون». وتابع يقول «إنه حادث، وتجري متابعته والتحقيق فيه».

وكانت الميليشيات مكلفة حماية أجولة وأكياس الطعام المخصصة للأسر التي شردها الجفاف.

وأضاف عدن «هذا ليس أمراً عارضاً، بل هو تصرف مقصود وغير مقبول بقتل وحشي لفقراء أبرياء كانوا ينتظرون تلقي المساعدات».

وتدفق آلاف الأشخاص الذين يبحثون عن الطعام إلى بيدوا بسبب انتشار الجفاف في منطقة القرن الأفريقي.