قوات خاصة ليبية تنفذ عمليات عسكرية داخل درنة

طرابلس (وكالات)

أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية، عقيد أحمد المسماري، أن عناصر خاصة تابعة لغرفة عمليات عمر المختار التابعة للجيش والمرابطة بالساحل الشرقي لمدينة درنة، تمكنت من تدمير مقر المركز الإعلامي لما يسمى بـ«مجلس مجاهدي درنه» الإرهاب التابع لتنظيم القاعدة هناك.

وأكد المسمارى أن القوات المسلحة تمكنت من تنفيذ عملية نوعية داخل مدينة درنة تمكنت من خلالها تدمير المركز الإعلامي ونقطة أخرى تابعة للجماعات الإرهابية.

وأوضح الناطق الرسمي للقوات أن العملية أسفرت عن سقوط أضرار بشرية في صفوف الجماعات الإرهابية بين قتلى وجرحى، فضلاً عن تدمير مقر المركز الإعلامي لما يسمى بـ«مجلس مجاهدي درنه الإرهابي».

وأضاف المسماري أنه تم أيضاً استهداف مصنع ملابس بالساحل الشرقي للمدينة من قبل عناصر خاصة تابعة لغرفة عمليات عمر المختار نتج عنه مقتل 3 أشخاص وتدميرا كاملا لمبنى المصنع الذي تستخدمه الجماعات الإرهابية لتخزين الأسلحة وكغرفة عمليات لهم.