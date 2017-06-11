تحرير الزنجيلي وتطويق «داعش» في آخر أحياء الموصل

سرمد الطويل، وكالات (عواصم)

بسطت القوات العراقية، أمس، سيطرتها بالكامل على حي الزنجيلي الاستراتيجي بالساحل الأيمن للموصل، إثر معارك واشتباكات ضارية، تكبد خلالها «داعش» خسائر بشرية ومادية كبيرة، بينما احتدم القتال وسط حي الشفاء، آخر معقل للتنظيم الإرهابي، شمال غربي المدينة القديمة، بينما تقدمت قطاعات لتتمركز عند بابي المسجد وسنجار المدخلين الرئيسين للمدينة القديمة، بعد تدمير دفاعات الإرهابيين. وكشف ضابط من قيادة العمليات المشتركة، أن ضربات جوية سددها التحالف الدولي، دكت تماماً، 3 منازل يستخدمها الإرهابيون مقرات قبالة الإعدادية المركزية بشارع البورصة في منطقة الزنجيلي بالساحل الأيمن، حيث أكدت أسر فارة وقوع انهيار واسع في صفوف «الدواعش» الذين اختفوا تماماً عن المعركة، ولاذوا بالفرار نحو المدينة القديمة.

من جانب آخر، أكدت الشرطة العراقية أن التنظيم الإرهابي أوقع 30 قتيلاً باعتداء استهدف بلدة الشرقاط سنية جنوب الموصل.

وأعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، أمس، مقتل المئات خلال عمليات تحرير حي الزنجيلي في الجانب الأيمن للموصل، مبيناً أن القوات المشتركة ترابط حالياً على المدخل الشمالي للمدينة القديمة تمهيداً لاقتحامها وسط تحذيرات من وقوع مجازر محتملة ضد المدنيين المحاصرين بالمنطقة.

وبتحرير الزنجيلي، يكون «داعش» الإرهابي قد خسر أهم معاقله في الموصل، وانحسر وجوده في نطاق المدينة القديمة وما تبقى من حي الشفاء الذي يشهد اشتباكات لا تتوقف.