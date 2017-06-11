افتتاح محطة الكهرباء في المخا بدعم الإمارات

عدن (الاتحاد)

أعيد افتتاح محطة الكهرباء المركزية في مدينة المخا الساحلية غرب محافظة تعز، عقب انتهاء أعمال الصيانة والتأهيل التي تبنتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن جهودها الإنسانية لإعادة إعمار المدينة عقب تحريرها من سيطرة الميليشيات الانقلابية.

وأكد ممثلون عن هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أثناء الافتتاح، أن المحطة تم تشغيلها بقوة توليد تصل إلى 120 ميجاوات، حيث ستعمل على إيصال التيار إلى مدينة المخا والمناطق المجاورة لها، ورفع معاناة الأهالي المحرمين من هذه الخدمة منذ أكثر من عامين. وتواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية في تقديم الدعم والمساندة للقطاعات الخدمية في مدينة المخا، بما يسهم في رفع المعاناة التي تجرعها المواطنون أثناء فترة سيطرة الميليشيات الانقلابية على مدى أكثر من عامين.

واستكملت الفرق الفنية أعمال الصيانة وإصلاح الأضرار في المحطة خلال فترة قياسية عقب توقيع اتفاقية في مارس الماضي بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتية والسلطة المحلية بشأن إعادة تأهيل وصيانة محطة المخا المركزية لتوليد الطاقة، ضمن الجهود الإنسانية المبذولة لإنعاش الحياة، والمساهمة في إعادة النازحين، وتطبيع الخدمات الأساسية المتوقفة جراء الحرب.

وجاء إنجاز المشروع في ظل مشاريع سابقة تبنتها الإمارات في قطاعات التعليم والصحة والمياه وإعمار المنازل المتضررة التي أعيد بناؤها وتأثيثها ضمن خطة الإنعاش التي أطلقت عقب تحرير المخا مطلع العام الحالي.

وعبر عدد من الأهالي في المخا عن سعادتهم البالغة في التحسن الملحوظ والملموس في مدينتهم منذ تحريرها، مشيرين إلى أن المخا باتت اليوم آمنة أكثر من أي وقت، وهذا بفضل الجهود المقدمة من قبل التحالف العربي، وعلى رأسهم دولة الإمارات التي قدمت ولا تزال الكثير في سبيل نصرة المظلومين، ورفع المعاناة عنهم.