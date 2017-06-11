«الهلال» تقدم مساعدات غذائية لأسر الشهداء بالضالع

الضالع (وام)

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية مساعدات إغاثية غذائية على أسر وعائلات ألف و48 شهيداً في محافظة الضالع. وشملت المساعدات الإنسانية التي قدمتها الهلال الأحمر ألفاً و100 طرد غذائي، وذلك في إطار حملة «إغاثة أسر الشهداء» التي أطلقتها الهيئة خلال شهر رمضان المبارك، وبدأت في محافظتي الضالع وعدن فيما ستتواصل في بقية المحافظات المحررة. وأعرب المستفيدون من المساعدات، عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على اللفتة الإنسانية التي شملت أسر الشهداء خلال شهر رمضان، مثمنين الآلية التي تتخذها الهيئة لضمان وصول المساعدات الغذائية إلى مستحقيها.

وتهدف هيئة الهلال الأحمر الإماراتية إلى التخفيف من معاناة السكان وسد الفجوة الغذائية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وتحسين ظروفهم المعيشية، وذلك استشعاراً للواجب الإنساني الذي تلتزم به دولة الإمارات في المجالات الخدمية والإنسانية كافة.

وأفاد مسؤول عملية التوزيع وضاح زبيد بأن الطرود الغذائية تأتي تواصلاً للدعم السخي واللامحدود الذي تقدمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من أجل التخفيف عن أسر الشهداء، وتلمس احتياجاتهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، مشيراً إلى أن عملية التوزيع تستهدف كل بيت شهيد بحسب البيانات والمعلومات المتوافرة لدى فريق التوزيع.