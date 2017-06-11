الجيش اليمني يطلق عملية واسعة لتحرير جنوب تعز

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

أعلن الجيش اليمنى أمس إطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير عدد من القرى التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، جنوبي محافظة تعز. وقال مصدر بالجيش «إن اللواء 35، شرع بالتقدم بهدف بسط سيطرته على قرى الصلو والأقروض في المسراخ، والشقب في صبر الموادم جنوب تعز». وأضاف أن اللواء المدرع يعتزم تسلم مواقع عسكرية مهمة من المقاومة الشعبية، أهمها موقع العروس في جبل صبر.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية، تقدم الجيش على أكثر من جبهة جنوب تعز تقع تحت سيطرة الميليشيات، أبرزها جبهات المسراخ وصبر الموادم.

وشنت القوات اليمنية هجوماً عنيفاً ضد مواقع الانقلابيين في الصلوا والشقب والاقروض، وتمكنت حتى الآن من تحرير تبة الصالحين والمناطق المحيطة بها، كما تمكنت من السيطرة على تبة العسق. ميليشيات الحوثي وصالح في المقابل لجأت إلى تنفيذ عمليات قصف انتقامية ضد الأحياء السكنية في مدينة تعز، مستخدمة المدفعية وصواريخ الكاتيوشا، مخلفة ضحايا في صفوف المدنيين، بحسب ما أكدته مصادر طبية.

وحررت قوات الشرعية في اليمن والمدعومة من التحالف العربي أمس مواقع جديدة من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في بلدة نهم القريبة من العاصمة صنعاء، فيما استمرت المعارك الشرسة بين الطرفين شرقي، تعز ثالث مدن البلاد.