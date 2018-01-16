«نور بنك» يحتفل بمرور عشر سنوات على تأسيسه

دبي (وام)

بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس مجلس إدارة نور بنك، احتفل «نور بنك»- أحد البنوك الرائدة المتوافقة مع الشريعة في دولة الإمارات- مساء أمس، بذكرى مرور عشر سنوات على تأسيسه في حفل خاص أقيم في أبراج الإمارات بدبي، كما شهد الحفل حضور أكثر من 1500 ضيف، بمن فيهم أعضاء مجلس إدارة البنك والموظفون.

وأشاد جون إيسوفيديس الرئيس التنفيذي لنور بنك بالإنجازات اللافتة التي حققها البنك منذ تأسيسه في عام 2008، مثنياً على الجهود الحثيثة التي تبذلها إدارة البنك وموظفوه، وتعهد بأن يواصل البنك مسيرة الابتكار، باعتباره مساهماً أساسياً في تحقيق أهداف رؤية 10X.

ويعمل لدى البنك 1500 موظف في 14 فرعاً في مختلف أنحاء دولة الإمارات، يقدمون الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات المصرفية الاستثمارية.

وسجل نور بنك واحداً من أعلى معدلات النمو في الأصول بنسبة 19.4% بين أعوام 2012 والنصف الأول من عام 2017، ويحتل المركز الـ 11 من حيث قيمة الأصول بين البنوك في دولة الإمارات. ويحظى البنك برأسمال قوي، حيث يصل معدل كفاية رأس المال إلى 16.3%.