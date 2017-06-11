نورة صابر المزروعي: الأسئلة أخذتني إلى القراءة

فاطمة عطفة (أبوظبي)

للقراءة أهمية بالغة في تأسيس الشخصية الثقافية عند كل إنسان، كما هي عند الكتاب والمبدعين في حقول الأدب والمعرفة، ودولة الإمارات تولي الثقافة رعاية كبيرة، وتوفر لها بيئة خصبة، وتعنى، عناية خاصة، بتشجيع كل ما يؤدي إلى تنشئة جيل جديد يحب القراءة ويتزود بأنواع المعارف المختلفة. في هذا الحوار نتوقف مع الكاتبة الدكتورة نورة المزروعي، الأستاذ المساعد في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، وفي كلية آداب وعلوم الاستدامة والعلوم الإنسانية في جامعة زايد، لنطلع على شيء من تجربتها في القراءة.

تقول نورة: «كانت لديّ دائماً تساؤلات حول أمور كثيرة، أبحث عن تفاصيل الأشياء. والدي لم يكن عنده إجابات وهو من حفظ القرآن من أبيه. الوالدة أيضاً تعليمها بسيط، لذلك نشأت في بيئة كلها تساؤلات دون إجابات كافية».

ولم تجد نورة الرد على تساؤلاتها إلا في الكتب والجامعة. ذهبت إلى مكتبة «زايد الوطنية» في مدينة العين واشترت ثلاثة كتب: «قصة الأديان»، وكتاب عن المسيحية، وثالث عن اليهودية، وتضيف: «لما دخلت البيت ورأت أمي هذه الكتب سألت: «هل عندك بحث؟». قلت: لا، أنا أريد أن أقرأ عن ابن بطوطة. عادت الوالدة متسائلة باستغراب: «ليش ابن بطوطة، كان مسيحي أو يهودي؟» قلت لها: أنا أحب أن أقرأ. لكنها لم تقتنع وأخذت الكتب مني». وتابعت نورة: «كانت هذه بداية اكتشاف القراءة خارج الدراسة».

وأضافت موضحة: «رغم أن الوالدة لم تعرف مضمون هذه الكتب، لكنها رأت أنها أعلى من مستوى تفكير طالبة في المرحلة الثانوية، فطلبت مني إرجاعها، وفعلاً أرجعت الكتب إلى المكتبة، بعد أن اعتذرت لهم».