«المواي تاي والكيك بوكسينج» يعتمد الهيكل التنظيمي

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة اتحاد «المواي تاي والكيك بوكسينج» اجتماعه الثاني مساء أمس الأول بمقر اتحاد المصارعة والجودو برئاسة عبد الله سعيد النيادي بحضور ياسر سالم الساعدي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وطارق محمد المهيري المدير التنفيذي وفهد خلفان العبدولي وفرح سالم ومريم القبيسي وخالد محمد السويدي، وقد أطلع الاجتماع في بداية الجلسة على الخطوات التي تمت بشأن إعداد الهيكل التنظيمي للاتحاد بما يسهم في دفع مسيرة اللعبتين ترجمه لتوجيهات المسؤولين.

وصرح عبد الله سعيد النيادي بأن الاجتماع اعتمد الهيكل التنظيمي للاتحاد بما يسهم في خدمه اللعبة وقاعدتها إيذانا بانطلاقة قوية من شأنها أن تسهم في دفع مسيرة اللعبة وقاعدتها العريضة التي يجري العمل على حصرها بهدف التواصل خلال المرحلة القادمة على نهج علمي ثابت يمكن تنفيذه من خلال خطط وبرامج مختلفة المراحل.

وأضاف :«سيتم على الفور مخاطبة كافه الجهات المعنية ذات العلاقة المحلية والإقليمية والدولية بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد بهدف إخطارهم بإشهار اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، والعمل سويا بما يخدم اللعبتين خلال الدورة القادمة التي يأمل فيها الاتحاد من خلال ذلك التكليف خدمة شباب الوطن، مع التأكيد على أهمية المرحلة المقبلة التي تتطلب العمل الجاد استكمالا لمسيرة اللعبة التي كشفت عن قاعدة كبيرة من النشء».