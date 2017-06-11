ريبشسـتر «ثـالث» أعلى الخيول في العالم

محمد حسن (دبي)

حصل جواد جودلفين «ريبشستر» بإشراف ريتشارد فاهي، على المركز الثالث لأعلى تصنيف للخيول في العالم، بعد أن أعلن فنيو تصنيفات الخيول العالمية (لونجين لتصنيفات أفضل الخيول العالمية) عن منح تصنيف قدره 124 للمهر «ريبشستر» خلال الفترة من مارس إلى 4 يونيو 2017.

وقفز «ريبشستر» إلى المركز الثالث بعد فوزه بفارق 3.75 طول في سباق الشقب لوكنج ستيكس للفئة الأولى لمسافة الميل، وكانت هذه مشاركته الثانية خلال الموسم بعد حلوله في المركز الثالث في سباق دبي تيرف للفئة الأولى خلال ليلة كأس دبي العالمي 2017. وتمكن «ريبشستر» بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب ريتشارد فاهي مسجلاً زمناً قدره 1.43.00 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «لايتنينج سبير» لقطر ريسينج بقيادة أويسين مورفي.

الجدير بالذكر أن «أروجيت» بطل كأس دبي العالمي للفئة الأولى البالغ إجمالي جوائزه المالية 10 ملايين دولار، وكأس البريدرز كلاسيك، وبيجاسوس العالمي، يحتل مركز الصدارة برصيد 134 (على الأرضية الرملية)، فيما تحتل المركز الثاني الفرس الأسترالية «وينكس» برصيد 132 (على الأرضية العشبية)، وهذا يعني أن «ريبشستر» هو ثاني أعلى الخيول تصنيفاً في العالم على الأرضية العشبية، والأول في أوروبا.

وكان «ريبشستر» (ريتشارد فاهي - وليام بيوك) قد حقق فوزاً باهراً على مسافة الميل بسباق جاك لو موروا للفئة الأولى بمضمار دوفيل في فرنسا في شهر أغسطس، وارتقى إلى مسافة 1800 متر للمرة الأولى بسباق دبي تيرف للفئة الأولى البالغ قيمة الجوائز المالية للسباق 6 ملايين دولار أميركي.

وكان هذا المهر ذو الأربع سنوات وابن الفحل «إفراج»، والذي أحرز المركز الثالث على مسافة الميل بسباق 2000 جينيز للفئة الأولى، وسباق سوسيكس ستيكس للفئة الأولى في المملكة المتحدة العام الماضي، قد خاض مشاركته الأولى في سباق دبي تيرف منذ أن خسر بنصف طول محتلاً المركز الثاني خلف «مايندنغ» على مسافة الميل بسباق كوين إليزابيث الثانية ستيكس بمضمار آسكوت في المملكة المتحدة، في شهر أكتوبر.

وقال المدرب ريتشارد فاهي: «ريبشستر» في قمة مستواه وقد أسعدني كثيراً، لقد تطور كثيراً خلال فصل الشتاء، وبعض النتائج التي حققها كانت رائعة، ونحن نشعر بأنه أصبح حصاناً أفضل هذا العام.