ريبشسـتر «ثـالث» أعلى الخيول في العالم

محمد حسن (دبي)
حصل جواد جودلفين «ريبشستر» بإشراف ريتشارد فاهي، على المركز الثالث لأعلى تصنيف للخيول في العالم، بعد أن أعلن فنيو تصنيفات الخيول العالمية (لونجين لتصنيفات أفضل الخيول العالمية) عن منح تصنيف قدره 124 للمهر «ريبشستر» خلال الفترة من مارس إلى 4 يونيو 2017.
وقفز «ريبشستر» إلى المركز الثالث بعد فوزه بفارق 3.75 طول في سباق الشقب لوكنج ستيكس للفئة الأولى لمسافة الميل، وكانت هذه مشاركته الثانية خلال الموسم بعد حلوله في المركز الثالث في سباق دبي تيرف للفئة الأولى خلال ليلة كأس دبي العالمي 2017. وتمكن «ريبشستر» بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب ريتشارد فاهي مسجلاً زمناً قدره 1.43.00 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «لايتنينج سبير» لقطر ريسينج بقيادة أويسين مورفي.
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وكان «ريبشستر» (ريتشارد فاهي - وليام بيوك) قد حقق فوزاً باهراً على مسافة الميل بسباق جاك لو موروا للفئة الأولى بمضمار دوفيل في فرنسا في شهر أغسطس، وارتقى إلى مسافة 1800 متر للمرة الأولى بسباق دبي تيرف للفئة الأولى البالغ قيمة الجوائز المالية للسباق 6 ملايين دولار أميركي.
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وقال المدرب ريتشارد فاهي: «ريبشستر» في قمة مستواه وقد أسعدني كثيراً، لقد تطور كثيراً خلال فصل الشتاء، وبعض النتائج التي حققها كانت رائعة، ونحن نشعر بأنه أصبح حصاناً أفضل هذا العام.