«مرور أبوظبي» بطلاً لرمضانية خالد بن طناف

أبوظبي (الاتحاد)

توج فريق المرور التابع لشرطة أبوظبي بلقب بطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية لكرة القدم، بعد تغلبه على نظيره ترام دبي بنتيجة 2-1، وذلك في المباراة النهائية التي احتضنها الملعب الفرعي التابع لنادي بني ياس مساء أمس الأول.

وتوج خالد بن طناف المنهالي فريق مرور أبوظبي بلقب البطولة وجائزة المركز الأول البالغة قيمتها 80 ألف درهم، كما توج فريق ترام دبي بكأس وميداليات المركز الثاني وجائزة الوصيف البالغة 50 ألف درهم بحضور العميد سعيد سيف النعيمي المدير التنفيذي لقطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، إلى جانب العقيد سيف الشامسي اللذين مثلا القائد العام لشرطة أبوظبي في المباراة النهائية.

كما تابع النهائي جاسم الشرفاء رئيس مجلس إدارة شركة بني ياس لكرة القدم وبخيت خالد بن طناف المنهالي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة ومحمد بريك المنهالي نائب رئيس اللجنة، حيث شهدت مراسم التتويج تكريم طاقم الحكام الذي أدار المباراة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي وأسرة نادي بني ياس وأكد خالد بن طناف المنهالي: أن البطولات الرمضانية بشكل عام تسهم في استغلال الشباب الإماراتي لأوقات فراغهم كما ترتقي بالنواحي الصحية والترفيهية سواء على صعيد من يزاول هذا النشاط الرياضي أو من يقوم بمتابعته.