«برنابه» بطل طاولة زهر «القدرة القابضة»

أبوظبي (الاتحاد)

حقق طووني يوسف برنابه لقب بطولة «القدرة القابضة» لطاولة الزهر في نسختها الـ18، في ختام البطولة التي أقيمت برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة شركة القدرة القابضة رئيس اتحاد المصارعة والجودو، بصالة اتحاد المصارعة والجودو بمنطقة المشرف في أبوظبي «أرينا تيتان»، وشارك فيها 54 لاعباً من 16 جنسية.

وشهدت البطولة العديد من المفاجآت بخسارة حامل اللقب الفلسطيني ثائر أحمد اليماني في الجولة الختامية، بعد مباراة امتدت بعد منتصف الليل، وقد أسفرت النتائج النهائية عن تتويج طووني يوسف برنابه بكأس المركز الأول الذهبي لأول مرة ونال جائزة مالية قيمة، وحل شارل جورج أبوعبود ثانياً، وأنطوان بيطار ثالثاً وفراس حداد رابعاً.

وفي ختام البطولة قام ناصر التميمي، أمين السر العام بالاتحاد مدير البطولة، نيابة عن رئيس مجلس إدارة شركة القدرة القابضة بتتويج الفائزين الأربعة الأوائل بالكؤوس والجوائز العينية والمالية التي قدمتها شركة القدرة القابضة وبلغت 100 ألف درهم للفائزين الأربعة، الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لرعاية وحضور محمد بن ثعلوب الدرعي لافتتاح البطولة السنوية، التي يحرص على استمرارها ونجاحها، وجددوا شكرهم لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة القدرة القابضة على رعايتهم للبطولة الناجحة لأول مرة ولاتحاد المصارعة والجودو على استضافة البطولة بصالة الاتحاد في ثوبها الجديد الأنيق وتوفير متطلبات النجاح.

من جانبه أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي بالنجاح المتميز للبطولة السنوية التي تتواصل خلال ليالي الشهر الفضيل وبشكل سنوي، مشيراً إلى أن البطولة تحظى باهتمام كبير وتقام وفقاً للوائح والشروط الفنية الدولية، وساهمت في اتساع قاعدة اللعبة، معرباً عن أمله في مشاركة أبرز أربعة لاعبين في العالم في النسخة المقبلة، مشيراً إلى أن هذا يحدث نقله فنية لتطوير الطاولة العربية.

ووجه الدرعي مدير البطولة بتدشين موقع البطولة التاسعة عشرة من الآن بهدف التواصل، ووضع لائحة وشروط البطولة الدولية المفتوحة تلبية لرغبات عشاق اللعبة الذين عبروا عن ارتياحهم لاستمرارها وعودة البطولة الدولية من جديد، بعد المستوى المتكافئ الذي شهدته النسخة الأخيرة، التي اتسمت مبارياتها بالندية والتكافؤ، وضمت أبرز نجوم اللعبة الذين عاصروها من البطولة الأولى في آخر التسعينيات، مما ساهم في تحقيق الكثير من الأهداف الرياضية والمجتمعية التي أقيمت من أجلها، وتأكيداً على الاهتمام بكل الألعاب الفردية والجماعية الرياضية.