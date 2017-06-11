750 ألف درهم جوائز بطولة «مكتوم بن راشد»

وليد فاروق (دبي)
أعلنت اللجنة المنظمة العليا لبطولة مكتوم بن راشد الكروية لسباعيات الكرة، والمقامة برعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وتقام منافساتها على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي بمشاركة 20 فريقاً، عن رصد مبلغ 750 ألف درهم إجمالي الجوائز المالية المخصصة للفائزين.
وكشف صلاح المهيري عضو اللجنة المنظمة العليا رئيس اللجنة المالية، أن: الجوائز المالية للبطولة البالغة 750 ألف درهم، ما هي إلا تأكيد على الدعم الكبير الذي تحظى به البطولة من الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، خصوصاً أن البطولة التي تعد إحدى أهم الفعاليات الرمضانية على مستوى الدولة، ومنذ العام الماضي، وهي تقام حصرياً بالعناصر المواطنة، وذلك تشجيعاً لأبناء الدولة في جعل هذه البطولة بمثابة المنبر للكشف عن مواهبهم».
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وتابع: كما ستتم مكافأة أصحاب الإنجازات، وذلك من خلال جوائز تشجيعية تبلغ كل منها 3 آلاف درهم، لكل من أفضل لاعب، وأفضل هداف، أفضل حارس مرمى، بجانب جائزة قيمة للفريق المثالي، وانتهاء بجوائز لجمهور البطولة».
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شهدت البطولة إقامة 40 مباراة في دوري المجموعات، سجل خلالهم 227 هدفاً، بمتوسط أكثر من 5 أهداف في المباراة الواحدة، مما يؤكد القوة التنافسية التي شهدتها مباريات النسخة السابعة، ويحتل فريق المرحوم خميس بن مزينة قائمة أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في البطولة حتى الآن بإجمالي 30 هدفاً في المباريات الـ4 التي خاضها في الدور الأول بمتوسط 7.5 هدف في المباراة الواحدة، وهو ما أهله لصدارة المجموعة الأولى بجدارة.