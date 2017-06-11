750 ألف درهم جوائز بطولة «مكتوم بن راشد»

وليد فاروق (دبي)

أعلنت اللجنة المنظمة العليا لبطولة مكتوم بن راشد الكروية لسباعيات الكرة، والمقامة برعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وتقام منافساتها على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي بمشاركة 20 فريقاً، عن رصد مبلغ 750 ألف درهم إجمالي الجوائز المالية المخصصة للفائزين.

وكشف صلاح المهيري عضو اللجنة المنظمة العليا رئيس اللجنة المالية، أن: الجوائز المالية للبطولة البالغة 750 ألف درهم، ما هي إلا تأكيد على الدعم الكبير الذي تحظى به البطولة من الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، خصوصاً أن البطولة التي تعد إحدى أهم الفعاليات الرمضانية على مستوى الدولة، ومنذ العام الماضي، وهي تقام حصرياً بالعناصر المواطنة، وذلك تشجيعاً لأبناء الدولة في جعل هذه البطولة بمثابة المنبر للكشف عن مواهبهم».

وأوضح: خصصت جوائز مالية للفرق الثلاث الأولى، يحصل صاحب المركز الأول على جائزة قدرها 100 ألف درهم وكأس البطولة والميداليات الذهبية، في حين يحصل الثاني على 75 ألف درهم والميداليات الفضية، وينال الثالث 50 ألف درهم مع الميداليات البرونزية».

وتابع: كما ستتم مكافأة أصحاب الإنجازات، وذلك من خلال جوائز تشجيعية تبلغ كل منها 3 آلاف درهم، لكل من أفضل لاعب، وأفضل هداف، أفضل حارس مرمى، بجانب جائزة قيمة للفريق المثالي، وانتهاء بجوائز لجمهور البطولة».

وأضاف: «المستويات الفنية التي شهدتها الأدوار الأولى من النسخة السابعة الحالية، كانت كفيلة في الكشف بصورة مبكرة عن قدرة البطولة في الحفاظ على مكتسباتها، واستمراريتها في الحفاظ على النهج والأهداف التي وضعت منذ انطلاقتها الأولى عام 2011».

شهدت البطولة إقامة 40 مباراة في دوري المجموعات، سجل خلالهم 227 هدفاً، بمتوسط أكثر من 5 أهداف في المباراة الواحدة، مما يؤكد القوة التنافسية التي شهدتها مباريات النسخة السابعة، ويحتل فريق المرحوم خميس بن مزينة قائمة أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في البطولة حتى الآن بإجمالي 30 هدفاً في المباريات الـ4 التي خاضها في الدور الأول بمتوسط 7.5 هدف في المباراة الواحدة، وهو ما أهله لصدارة المجموعة الأولى بجدارة.