نصف نهائي كأس منصور بن زايد ينطلق اليوم

أبوظبي (الاتحاد)
برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، تنطلق مساء اليوم منافسات نصف النهائي لبطولة سمو الشيخ منصور بن زايد لكرة القدم الرمضانية 2017 في نسختها السادسة بمباراتين من العيار الثقيل بملعب القبة الرياضية بفندق قصر الإمارات، وتقام بتنظيم اللجنة الرياضية في وزارة شؤون الرئاسة وبرعاية تسويقية من طيران الاتحاد.
يلتقي في المباراة الأولى لنصف النهائي فريقا طيران الاتحاد ومدارس الإمارات الوطنية في مباراة يتوقع أن تأتي قوية للغاية من واقع أداء الفريقين في المنافسة، ويدخل طيران الاتحاد اللقاء، وهو المرشح الأبرز للفوز بعد أن حصل على العلامة الكاملة في جميع مبارياته وتصدر المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، كما حصد لقب أقوى هجوم برصيد 21 هدفاً وأقوى دفاع حيث استقبلت شباكه هدفين فقط، وبهذه الحصيلة الممتازة يفوق طيران الاتحاد على جميع فرق البطولة، وأما الطرف الثاني في اللقاء فريق مدارس الإمارات الوطنية يأمل في الوصول للنهائي لتحقيق اللقب، ولم يكن طريق المدارس معبداً حيث قاتل الفريق في مرحلة المجموعات بشراسة وأثبت نفسه بحصوله على المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط بخسارته في مباراة واحدة وفوزه في ثلاث، وسيعمل فريق المدارس على الاستفادة من أخطاء المرحلة السابقة لتقديم أفضل المستويات في نصف النهائي.
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