نصف نهائي كأس منصور بن زايد ينطلق اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، تنطلق مساء اليوم منافسات نصف النهائي لبطولة سمو الشيخ منصور بن زايد لكرة القدم الرمضانية 2017 في نسختها السادسة بمباراتين من العيار الثقيل بملعب القبة الرياضية بفندق قصر الإمارات، وتقام بتنظيم اللجنة الرياضية في وزارة شؤون الرئاسة وبرعاية تسويقية من طيران الاتحاد.

يلتقي في المباراة الأولى لنصف النهائي فريقا طيران الاتحاد ومدارس الإمارات الوطنية في مباراة يتوقع أن تأتي قوية للغاية من واقع أداء الفريقين في المنافسة، ويدخل طيران الاتحاد اللقاء، وهو المرشح الأبرز للفوز بعد أن حصل على العلامة الكاملة في جميع مبارياته وتصدر المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، كما حصد لقب أقوى هجوم برصيد 21 هدفاً وأقوى دفاع حيث استقبلت شباكه هدفين فقط، وبهذه الحصيلة الممتازة يفوق طيران الاتحاد على جميع فرق البطولة، وأما الطرف الثاني في اللقاء فريق مدارس الإمارات الوطنية يأمل في الوصول للنهائي لتحقيق اللقب، ولم يكن طريق المدارس معبداً حيث قاتل الفريق في مرحلة المجموعات بشراسة وأثبت نفسه بحصوله على المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط بخسارته في مباراة واحدة وفوزه في ثلاث، وسيعمل فريق المدارس على الاستفادة من أخطاء المرحلة السابقة لتقديم أفضل المستويات في نصف النهائي.

أما المباراة الثانية تجمع مكتب الأمين العام متصدر المجموعة الثانية بالمكتب التنفيذي ثاني المجموعة الأولى، وستكون المباراة مثيرة للغاية للرغبة القوية من جانب الفريقين في الوصول لمنصة التتويج، ويأمل الطرف الأول في المباراة مكتب الأمين العام في تكرار إنجازاته بالوصول للمباراة النهائية من أجل الحصول على اللقب الغالي، ويدخل المباراة بعد تصدره المجموعة برصيد 9 نقاط في الجولة الرابعة، مما يؤكد عزمه على الوصول لأبعد مسافة في البطولة، وكان فريق مكتب الأمين العام حقق الفوز خلال مرحلة المجموعات في 3 مباريات وخسر مواجهة واحدة فقط، فيما يسعى المكتب التنفيذي الطرف الثاني في اللقاء لنفس الهدف بعد أن تأهل ثانياً عن المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط حيث فاز الفريق في 3 مباريات خلال مرحلة المجموعات وخسر مباراة واحدة فقط، ومن واقع السرد أعلاه نجد أن الفريقين متشابهان في كل شيء من حيث النتائج والنقاط ولذلك يتوقع أن تكون المباراة صعبة وتكتيكية من الدرجة الأولى لتقارب المستوى بينهما.