إطلاق منصة رقمية في الإمارات لتداول العملات المشفرة

حسام عبدالنبي (دبي)

أطلقت شركة «آريبيان تشين»، المتخصصة في مجال تكنولوجيا «بلوك تشين» والتي تتخذ من دبي مقراً لها، منصة رقمية في دولة الإمارات لتداول العملات الرقمية والمشفرة بالدرهم.

وأعلن محمد السهلي، المؤسس والمدير التنفيذي للشركة، خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس، أن شركة «أريبيان - تشين»، أطلقت رسمياً «بالمكس - Palmex»، وهي منصة تداول الأصول الرقمية ذات الكفاءة العالية وسهلة الاستخدام والتي تجعل من السهل على المستثمرين شراء وبيع وتداول العملات الرقمية بأمان.

وقال إن «بالمكس»، التي تم تدشينها عبر «الإنترنت» في 30 أكتوبر 2017، تعد إحدى أولى «البورصات» لتداول الأصول الرقمية يتم إطلاقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي تضع في متناول المستثمرين المطّلعين والمبتدئين تجربة استخدام تلقائية من خلال ما توفره من أدوات تداول متطورة وخيارات متعددة من العملات الرقمية وتدابير أمنية صارمة ورسوم تداول رمزية، مؤكداً أن الطلب على تداول وإصدار الأصول الرقمية يشهد نمواً مطرداً بالتزامن مع الإقبال الهائل على تقييم العملات الرقمية مثل «البيتكوين» والتطور السريع لتقنية «بلوك - تشين».

وأعرب السهلي، عن اعتقاده بأن السوق الإقليمي وصل إلى مستوى معقول من النضج، ولكنه في الواقع يفتقر إلى منصات سهلة الاستخدام تتيح وتسهل أنشطة بيع وشراء العملات الرقمية ضمن بيئة تداول آمنة، منوهاً بأن منصة «بالمكس» تعد في وضع يؤهلها للعب دور حيوي على نحو متزايد، خاصة أن العملات الرقمية لا تزال تحدث هزة في الأنظمة المالية التقليدية.