بي إتش دي يعلن التحدي في سيدات اليد

العين (الاتحاد)
دشن فريق سعيد بن طحنون لسيدات كرة اليد مساء أمس الأول مشواره بالفوز على فريق دار الزين بنتيجة 19/7 في بداية مسيرته في الدفاع عن لقب بطولة سيدات اليد في نسختها الثانية والمقامة على الصالة الرياضية بنادي أصحاب الهمم بدار الزين والممتدة لغاية 15 يونيو الجاري، كما فاز فريق «بي إتش دي» على «زايد الخير» بنتيجة 26/3، في ختام الجولة الأولى للمجموعة الثانية.
قدم فريق الشيخ سعيد بن طحنون مباراة كبيرة ولم يجد أي صعوبة في تجاوز فريق دار الزين في بداية مشوارهما في البطولة منهياً الشوط الأول بنتيجة 10/4. وحرصت هبة علي مدربة الفريق المصرية على مشاركة العديد من بنات الإمارات أمثال ميرة عيسى ونورة الشامسي وأمسيات وخديجة عبيد بجانب بعض المحترفات، وفضلت عدم كشف جميع أوراق الفريق استعداداً للمباريات المقبلة والتي ستشهد مقابلة فرق أكثر قوة وخبرة.
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