بي إتش دي يعلن التحدي في سيدات اليد

العين (الاتحاد)

دشن فريق سعيد بن طحنون لسيدات كرة اليد مساء أمس الأول مشواره بالفوز على فريق دار الزين بنتيجة 19/‏7 في بداية مسيرته في الدفاع عن لقب بطولة سيدات اليد في نسختها الثانية والمقامة على الصالة الرياضية بنادي أصحاب الهمم بدار الزين والممتدة لغاية 15 يونيو الجاري، كما فاز فريق «بي إتش دي» على «زايد الخير» بنتيجة 26/‏3، في ختام الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

قدم فريق الشيخ سعيد بن طحنون مباراة كبيرة ولم يجد أي صعوبة في تجاوز فريق دار الزين في بداية مشوارهما في البطولة منهياً الشوط الأول بنتيجة 10/‏4. وحرصت هبة علي مدربة الفريق المصرية على مشاركة العديد من بنات الإمارات أمثال ميرة عيسى ونورة الشامسي وأمسيات وخديجة عبيد بجانب بعض المحترفات، وفضلت عدم كشف جميع أوراق الفريق استعداداً للمباريات المقبلة والتي ستشهد مقابلة فرق أكثر قوة وخبرة.

وقدم فريق «بي إتش دي» الذي يضم نخبة من اللاعبات المحترفات العربيات والأجانب مباراة كبيرة رافعاً راية التحدي لبقية فرق المجموعة الثانية بالمرحلة الأولى بالبطولة، ليحقق نتيجة عريضة قوامها 26/‏ 3 أمام فريق دار الزين الذي يشارك لأول مرة بمجموعة من بنات الجامعات ليس لديهن الخبرة بساحات اللعبة، وكان الفريق قد أنهى النتيجة لمصلحته بختام الشوط الأول بنتيجة 10/‏ 3، وأدار المباراتين الحكام إسماعيل سالم وصالح بالحاج وخميس العشر وأم الزين والمراقب الفني ياسر سليم.