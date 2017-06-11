600 مشارك في اليوم الثاني لسباق الدراجات

دبي (الاتحاد)

يدخل سباق ند الشبا للدراجات الهوائية يومه الثاني الليلة، مع إقامة منافسات فئتي الرجال المفتوحة وأصحاب الهمم التي يشارك فيها ما يقارب من 600 متسابق، ليكملوا فعاليات السباق الذي أقيم يومه الأول ليلة أمس، وبلغ العدد الإجمالي في الفئات الأربع له ما يقارب من ألف مشارك من الجنسين والفئات العمرية.

وتحدث عادل البناي، نائب رئيس اللجنة الفنية للدورة، وقال: وضعنا كل الترتيبات اللازمة من أجل نجاح هذا السباق الذي بات علامة ملازمة للدورة مع وجوده فيها سنوياً، مع إجراء تعديلات هذا العام على الفئات في ضوء سعينا في كل نسخة لاختيار أنسب الخيارات وبما يتوافق مع المردود المتوقع من إضافة كل فئة.

وأضاف: تشمل منافسات الدراجات الهوائية العام الحالي فئات المواطنين والسيدات والرجال المفتوحة وأصحاب الهمم، وهي ما تشكل النسبة الأهم من الفئات التي نحرص على الوصول لها لتعميم الفائدة من التنافس في هذا السباق والاستفادة من ممارسة النشاط الرياضي في الشهر الفضيل، وتعزيز مكانة الدراجات الهوائية التي باتت تحظى بشعبية متزايدة مع إقامة طواف دبي الدولي «دبي تور» سنوياً، وإقامة العديد من السباقات الدولية أيضاً في مختلف مدن الدولة.

وكشف البناي أن الإقبال جاء كبيراً للتسجيل في كل الألعاب الرياضية العام الحالي وتجاوز التوقعات، وقال: «التسجيل تواصل في جميع الألعاب حتى اللحظات الأخيرة، مع القيام بتمديد بعض المواعيد التي أعلنا سابقاً عنها في ضوء الرغبة من أعداد كبيرة للمشاركة، ومنها تحدي ناس الليلي، الذي وصل عدد المسجلين فيه مبدئياً إلى 450 متنافساً، ومع نجاح منافسات الفردي، ارتفع العدد إلى 650 في الفرق مع إيقاف التسجيل في ضوء الأخذ بالاعتبار معايير الأمن والسلامة وإنهاء المنافسات في التوقيت الزمني المحدد.