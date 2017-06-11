المنصوري: حققت حلم حياتي في مونديال الشاطئية

دبي (الاتحاد)

قال الحكم الدولي في كرة القدم الشاطئية والصالات إبراهيم المنصوري: دورة ند الشبا الرياضية تطورت كثيراً خلال السنوات الماضية ووصلت إلى مستوى الدورات الدولية خاصة مع زيادة عدد الألعاب فيها، وكرة قدم الصالات استفادت كثيراً من هذه الدورة، ورفعت المستوى الفني للعبة وهو ما يصب بشكل عام في مصلحة المنتخب الوطني لكرة الصالات في ظل وجود عدد كبير من لاعبي المنتخب يشاركون مع فرق الدورة.

وقال المنصوري الذي يدير مباريات كرة الصالات بند الشبا: أشارك في الدورة منذ 3 نسخ، وأشاهد التطورات التي تحدث من عام إلى آخر، وأفخر أنني جزء من منظومة التحكيم في الدورة، رغم أن تاريخي الطويل في التحكيم خاصة كرة القدم الشاطئية فإن دورة «ناس» لها مكانة خاصة لدى الحكام مثلما هي لدى اللاعبين والمدربين والإداريين والجمهور.

وأضاف: شاركت في أكثر من 30 بطولة في مسيرتي التحكيمية، منها 3 بطولات كأس عالم وكانت الأخيرة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في الباهاماس التي أقيمت خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، وكان الحلم الذي أسعى إليه وهو إدارة المباراة النهائية لكأس العالم خاصة أنني أدرت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في تاهيتي، وهي سابقة أولى من نوعها فلم يسبق أن أدار حكم عربي نهائي مونديال الشاطئية، كما أدرت 6 بطولات قارية، بجانب التحكيم في الألعاب الآسيوية، بالإضافة إلى إدارة مباريات كأس القارات التي ينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً، وغرب آسيا.

وحول المرحلة المقبلة والمشاركات الخارجية، قال: أمامنا كأس آسيا في الصين خلال شهر أغسطس المقبل، والبطولة العربية بمصر خلال شهر سبتمبر المقبل، ومن بعده الدوري العام في شهر نوفمبر المقبل.