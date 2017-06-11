رضا سليم (دبي)

اكتملت فرق الدور ربع النهائي من بطولة كرة قدم الصالات، ضمن دورة ند الشبا الرياضية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، والمقامة حالياً بمجمع ند الشبا، حيث تأهل في الجولة الأخيرة أمس الأول، فرق الطاهر والعاصفة من المجموعة الثانية، والإمبراطور وزاجل من المجموعة الثالثة، كما لحق فريق أكاديمية سبورت فور أول بفريق الوصل في الدور ربع النهائي عن المجموعة الرابعة، وسبق أن تأهلت فرق «الجوارح» ومركز كواترو من المجموعة الأولى.

ويلتقي في الدور ربع النهائي غداً، «الجوارح» أول المجموعة الأولى مع «العاصفة» ثاني المجموعة الثانية، و«الإمبراطور» متصدر المجموعة الثالثة مع أكاديمية سبورت فور أول ثاني المجموعة الرابعة، وتستكمل المباريات بعد غدٍ، حيث يلتقي الطاهر متصدر المجموعة الثانية، مع كواترو وصيف المجموعة الأولى، والوصل متصدر المجموعة الرابعة مع زاجل وصيف المجموعة الثالثة، والفائزون في المباريات الأربع يتأهلون للدور نصف النهائي.

وشهد الدور الأول 89 هدفاً، وكانت المجموعة الثانية الأكثر تسجيلاً للأهداف، حيث شهدت 41 هدفاً، والرابعة 18 هدفاً والثالثة 17 هدفاً، والأولى 13 هدفاً.

أما عن تفاصيل الجولة الأخيرة من الدور الأول، فقد حجز فريق الطاهر بطاقة التأهل إلى ربع نهائي منافسات كرة الصالات بتصدره المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة عقب فوزه في الجولة الأخيرة على ليدرسبورت بنتيجة عريضة 13-2، فيما جاء العاصفة في المركز الثاني بـ3 نقاط وليدر سبورت أخيراً برصيد خالٍ من النقاط.

كما تأهل فريقا الإمبراطور وزاجل إلى الدور الثاني من المجموعة الثالثة عقب فوز زاجل على الإمبراطور 4-3 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول في ختام مباريات المجموعة الثالثة، وتساوى الإمبراطور وزاجل وكي إم إس في النقاط ولكل فريق 3 نقاط من فوز وخسارة، إلا أن فارق الأهداف وضع الإمبراطور في المركز الأول وزاجل الثاني وكي إم إس في المركز الثالث والأخير ودع البطولة.

جاءت مواجهة الإمبراطور وزاجل قوية للغاية من الناحية الفنية كون كلا الفريقين يضمان نخبة من اللاعبين المواطنين والأجانب، وانتظر الإمبراطور إلى الدقيقة السابعة كي يسجل أول أهدافه عن طريق البرازيلي ليندرو هينريكي، وفي منتصف الشوط الأول، بعدما سجل أوليفيرا دو هدف التعادل لفريق زاجل من تسديدة نارية غيرت اتجاهها وخدعت الحارس وسكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل في النتيجة والأداء 1-1.

ونجح إيدير ليما في التقدم لفريق الإمبراطور في الدقيقة 9 من الشوط الثاني، إلا أن زاجل رد سريعاً عن طريق إدلسون روبسون دوس وتعادل الفريقان 2-2 ووضع الإيطالي أنطونيو فريق زاجل في المقدمة لأول مرة ليتقدم زاجل 3-2، في منتصف الشوط، وخرج البرازيلي ليندرو هنريكي بالبطاقة الحمراء للخشونة مع وليميز أوليفيرا لاعب زاجل، وبعدها نجح الإمبراطور في تحقيق التعادل 3-3 عن طريق إيفان شيشكالا قبل دقيقة ونصف من خط النهاية، وفي الدقيقة الأخيرة، سجل وليميز أوليفيرا التقدم من جديد لفريق زاجل، لتنتهي المواجهة بنتيجة إلى 4-3. وتأهل فريق أكاديمية سبورت فور أول إلى ربع النهائي، وذلك بعد تغلبه على هيثلي سبورت بنتيجة 3-1.

جاءت أهداف أكاديمية سبورت فور أول عن طريق كل من سجاد إبراهيم وخالد سعيد، وخالد سعيد، ومهران محمد بالخطأ في مرماه لصالح هيلثي سبورت.