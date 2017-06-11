السعودية تبدأ تحصيل «الضريبة الانتقائية» اليوم

الرياض ( د ب أ)

تبدأ السعودية اليوم تحصيل «الضريبة الانتقائية»، التي تم تحديدها للسلع الضارة بالصحة بمختلف أنواعها، وفي مقدمتها التبغ بأنواعه كافة، إضافة إلى مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، والتي ستبلغ 100% و50%.

وأقر مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية برئاسة رئيس مجلس الإدارة وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان. ويأتي إقرار اللائحة التنفيذية، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أمس في إطار استعدادات الهيئة العامة للزكاة والدخل لتطبيق نظام الضريبة الانتقائية.