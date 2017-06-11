الفالح: لا حاجة لتعديلات فورية على الاتفاق النفطي

أستانا (رويترز)

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس إنه ما من شيء يستدعي إدخال تعديلات الآن على اتفاق منتجي النفط في العالم ووصف انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة بأنه رد فعل مبالغ فيه للسوق على أخطاء إحصاء. وقال الفالح إن قرار السعودية وبعض حلفائها قطع العلاقات مع قطر الأسبوع الماضي لن يؤثر على اتفاق منتجي النفط. وأضاف للصحفيين خلال زيارة لكازاخستان أنه لا يتوقع أن تؤثر القضايا الدبلوماسية والسياسية مع قطر بأي وجه من الوجوه على اتفاق إنتاج النفط.

وانخفضت أسعار النفط نحو 4% الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت بيانات أمريكية زيادة مفاجئة في مخزونات الخام بمقدار 3.3 مليون برميل إلى 513.2 مليون برميل.

وقال الفالح إن البيانات «ظاهرة محلية». وأضاف أن الوقت سيصحح الخطأ الإحصائي، وأن اتفاقات الشهر الماضي لتمديد خفض الإنتاج العالمي ستجني ثمارها خلال أسابيع وأشهر.

وأوضح أنه مقتنع بأن التوجه العام للسوق هو إعادة توازن. وقال الفالح إنه سيبحث سوق النفط مع نظيريه الكازاخستاني كانات بوزومباييف والروسي ألكسندر نوفاك في عاصمة كازاخستان أمس. وأضاف أنه يتوقع أن تواصل الدول الثلاث دعمها الكامل للاتفاق.