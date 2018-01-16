«ماجد الفطيم» تنجز المرحلة الأولى لتوسعة «سيتي سنتر عجمان»

علي الهنوري (عجمان)

افتتحت شركة «ماجد الفطيم»، المرحلة الأولى من مشروع توسعة «سيتي سنتر عجمان» التي تضيف 50 متجراً ومطعماً على مساحة قابلة للتأجير قدرها 34 ألف متر مربع.

واستثمرت «ماجد الفطيم» نحو 643 مليون درهم في مشروع توسعة «سيتي سنتر عجمان» الذي تنجزه بالكامل عام 2019، حسب فؤاد منصور شرف، المدير العام لإدارة العقارات «الإمارات والبحرين وعُمان»، مراكز التسوق، ماجد الفطيم العقارية.

وقال خلال الافتتاح، إن التوسعات الجديدة التي تجريها في مختلف مراكز التسوق تتيح فرص عمل للمواطنين.

ومع إنجاز التوسعة الجديدة ارتفعت الطاقة الاستيعابية لمواقف سيارات «سيتي سنتر عجمان» إلى 1800 سيارة.

وأضاف أن «المرحلة التالية تشمل تحديث وتجديد مرافق «سيتي سنتر عجمان» الحالية، وعند استكمالها في عام 2019 سترتفع مساحة «سيتي سنتر عجمان» من 29,000 إلى 55,300 متر مربع. وفي إطار هذه المرحلة، سيتم تحديث مرافق «سيتي سنتر عجمان»، بما في ذلك المصليات ودورات المياه وغرف تغيير ملابس الأطفال، وأيضاً تحديث التصاميم الداخلية والمعمارية بما يحقق انسيابية في الانتقال بين الأجزاء الحالية والتوسعة الجديدة».

وأضاف شرف قائلاً: «نحن سعداء باختيار 14 علامة عالمية شهيرة إطلاق أعمالها بإمارة عجمان، ضمن التوسعة الجديدة في (سيتي سنتر عجمان)».