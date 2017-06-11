شركات الطيران تلتزم بسرعة تطوير وتحديث الشحن الجوي

كانكون، المكسيك (الاتحاد)

توصل المشاركون في اجتماعات الجمعية العمومية الـ73 للاتحاد الدولي للنقل الجوي المنعقدة في مدينة «كانكون» المكسيكية، إلى قرار بتسريع من تطوير وتحديث عمليات الشحن ضمن قطاع النقل الجوي، عقب دخول «اتفاقية تسهيل التجارة» من «منظمة التجارة العالمية» حيث التنفيذ.

وقال «ألكساندر دو جونياك» المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «تلزم اتفاقية تسهيل التجارة» الحكومات بجعل التجارة أسرع وأرخص وأكثر كفاءة، ونحن بحاجة إلى عملية إصلاح كبيرة ضمن القطاع لضمان استفادة الشحن الجوي من النمو المتوقع بنحو تريليون دولار في حجم التجارة نتيجة للاتفاقية ومن تطوير البيئة الاقتصادية العالمية».

ويدعو القرار قطاع الشحن الجوي إلى اتباع منهج يركز على العملاء للتطوير وتلبية الاحتياجات المتزايدة للشاحنين، كما شجع القطاع إلى إنهاء عملية رقمنة سلسلة التوريد لتسمح بمشاركة المعلومات بشكل آني بما يساهم في تحسين الكفاءة وتبسيط عملية النقل، وإلى اعتماد معايير حديثة ومتسقة لعمليات أكثر أماناً وكفاءةً خاصة بما يتعلق بنقل البضائع الخطرة، واستخدام تكنولوجيا حديثة لتوفير العملاء بخدمات مبنية على أنظمة حديثة وذكية للمراقبة الذاتية وإرسال تنبيهات آنية والاستجابة للأخطاء، وتسخير قوة البيانات لدفع تحسين الجودة الفعالة.

كما دعا القرار الحكومات إلى دعم عملية التحديث من خلال تطبيق «اتفاقية تسهيل التجارة» بشكل سريع لتحقيق أهداف الاتفاقية، ولزيادة تعجيل حركة السلع والإفراج عنها وتخليصها، وفي قبول التعاملات والوثائق الإلكترونية. كما يدعو القرار إلى تطوير تشريعات ذكية تساهم في تحسين الأمن والسلامة ضمن سلسلة توريد الشحن الجوي، وفي تسهيل نقل البضائع بكفاءة.

يشار إلى أن القرار يعزز من دور الاتحاد الدولي للنقل الجوي في تسهيل ودعم عملية التحديث من خلال برنامج «تبسيط الشحن التجاري» لتطوير القطاع، والذي يلعب دوراً رائداً في جمع مجموعة من المبادرات لدفع الابتكار المدفوع بالبيانات. كما يضم البرنامج مبادرة «المرافق الذكية» المُصممة لتعزيز جودة خدمات المناولة الأرضية.

وبهذا الصدد، قال «دو جونياك»: «يشهد النمو على الشحن بعض النمو خاصة بعد عدة أعوام من انعدامه، ونحن نرى فرصاً تجارية جديدة مع التجارة الإلكترونية والتوزيع العالمي للشحن السريع والذي يتأثر بالحرارة، خاصة الأدوية.