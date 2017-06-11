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«جازبروم نفت» الروسية تدرس مشاريع جديدة للنفط في كردستان العراق
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تاريخ النشر: الأحد 11 يونيو 2017

سان بطرسبرج (روسيا) (رويترز)

قالت جازبروم نفت، ذراع إنتاج النفط التابعة لعملاق الغاز الروسي جازبروم، إنها تدرس عرضا لتوسيع أنشطتها في إقليم كردستان العراق، في خطوة مماثلة لتلك التي اتخذتها روسنفت الروسية في الإقليم.

وتعمل جازبروم نفت حاليا في 3 مشاريع نفطية في كردستان العراق، حيث تشارك فيها بالأساس في عمليات الاستكشاف. وفي العراق، خارج إقليم كردستان، تعمل جازبروم نفت في حقل بدره النفطي الذي تنتج فيه 77 ألف برميل يوميا.

وقادت شركات متوسطة الحجم مثل جينل إنتاج النفط في كردستان العراق في السنوات الأخيرة. وما زالت الشركات الكبيرة مثل إكسون موبيل وشيفرون تجري استكشافات وتخلت عن بعض مناطق الامتياز بعد عمليات بحث مخيبة للآمال.

وقال فاديم ياكوفليف النائب الأول للرئيس التنفيذي لشركة جازبروم للصحفيين على هامش الاجتماع العام السنوي «ننظر في احتمالات زيادة انكشافنا (على كردستان العراق). عُرضت علينا مثل تلك الاحتمالات». وامتنع ياكوفليف عن الحديث عن المشاريع الجديدة.

واتفقت روسنفت الروسية هذا الشهر على استكشاف وتطوير 5 حقول في كردستان العراق. ... المزيد
     
 

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