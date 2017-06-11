«جافزا» نواة النهضـة الصناعية واللوجستيـة في دبي

يوسف العربي (دبي)

شكلت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» نواة النهضة الصناعية واللوجستية في دبي على مدار الثلاثة عقود الماضية، حيث تأسست المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» والمملوكة لموانئ دبي العالمية عام 1985 لتعزيز التجارة ودعم حركة الحاويات في ميناء جبل علي لتضم حالياً أكثر من 7000 شركة.

وتعد جافزا المركز الأكثر كفاءة في تقديم الخدمات اللوجستية، نظراً لموقعها الاستراتيجي بين أكبر كيانين لوجستيين في المنطقة، وهما ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، بما يسمح بسهولة حركة البضائع.

وتبلغ مساهمة «جافزا» في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات 5%، فيما بلغت مساهمة المنطقة الحرة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي نحو 21% بما قيمته 72.6 مليار درهم، ووصل حجم تجارة غير النفطية سنوياً إلى 320 مليار درهم، كما تحتضن 32% من مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الدولة.

وخلال العام 2016، استطاعت «جافزا» استقطاب 470 شركة جديدة بنمو 7% خلال السنوات الخمس الماضية على الرغم من التحديات الصعبة التي واجهت الاقتصاد العالمي، وذلك نتيجة قدرتها على توفير جميع متطلبات الإعمال وفق أعلى المعايير العالمية، وبعد مرور أكثر من 32 عاماً على تأسيس المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» أعلنت عن خطتها الاستراتيجية لتكون محوراً رئيساً في «مستقبل ما بعد النفط» عبر دعم التنوع في البنية الاقتصادية للإمارات ودبي، وتعزيز استقطاب رؤوس الأموال الخارجية.