«أبوظبي للجودة» يبدأ التطبيق التجريبي لتصنيف ورش المركبات في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

بدأ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي، بالتطبيق التجريبي لبرنامج تصنيف ورش المركبات في أبوظبي وذلك بالتعاون مع شركة ساعد.

ويهدف البرنامج الأول من نوعه على مستوى إمارة أبوظبي إلى رفع مستوى الخدمة المقدمة من أصحاب الورش من خلال تنظيم وتصنيف ورش المركبات العاملة في أبوظبي حسب نظام النجوم، من نجمة إلى خمس نجوم، حيث تم من قبل فريق عمل يضم جميع الجهات ذات العلاقة في الإمارة، كما تم مشاركة القطاع الخاص بمسودة المعايير، وتم تحديد المعايير الإلزامية التي على الورش استيفاءها للحصول على نجمة واحدة وممارسة النشاط، والمعايير الاختيارية التي تحدد جودة الخدمة المقدمة من الورش من نجمتين إلى خمس نجوم، علما بأن المعايير تم تقسيمها إلى سبعة محاور تتضمن الأمن، والصحة والسلامة، والمظهر العام والبيئة، والقوى العاملة، والأدوات والمعدات المستخدمة، والمواد الاستهلاكية للقيام بالأعمال، وطرق ومنهجيات العمل.

وقال المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لقطاع خدمات برامج المطابقة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «يسعى المجلس ومن خلال خدمات البنية التحتية للجودة التي يقدمها المجلس إلى المساهمة في تحقيق أهداف خطة أبوظبي، وخاصة تلك المتعلقة بخلق بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال وتمكين القطاع الخاص من إيجاد فرص استثمارية رائدة، حيث يساهم برنامج تصنيف ورش المركبات في إمارة أبوظبي إلى تعزيز تنافسية الإمارة وتحفيز أصحاب ورش المركبات ذات التصنيف الأدنى للارتقاء بخدماتها، من أجل ترقية تصنيفها إلى درجات أعلى التي من شأنها تعزيز تجربة المتعاملين وأفراد المجتمع كافة».

وأوضح المعيني إلى أن البرنامج الذي أعده خبراء من الجهات المختصة في الإمارة، تم إعداده بعد دراسة مستفيضة لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مع الأخذ بالاعتبار احتياجات الإمارة، حيث يهدف البرنامج إلى تحفيز وتشجيع أصحاب ورش المركبات للارتقاء بالخدمات المقدمة منهم لتحقيق رضا وسعادة المتعاملين».

وسيتم إعطاء أصحاب الورش التي لا تلبي المتطلبات الإلزامية مهلة محددة لتصحيح أوضاعها، حيث تخضع ورش المركبات لعمليات تقييم ميدانية من قبل شركة ساعد وهي جهة التقييم التي تم التعاون معها للقيام بعمليات التقييم الميدانية ولديها خبرة في هذا المجال وفريق متكامل، حيث تتم عملية التقييم بحسب محاور المعايير السبعة ومن ثم إعطاء الورشة التصنيف المناسب بناء على مدى استيفاء الورشة للمعايير المعتمدة في البرنامج.

هذا ويتم تنفيذ البرنامج بالتعاون الشركاء من ذوي العلاقة وخاصة دائرة الشؤون البلدية والنقل، وبلدية مدينة أبوظبي، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومركز إدارة النفايات، ومركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وغرفة أبوظبي، والدفاع المدني، وهيئة الصحة أبوظبي، ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.

يذكر أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تأسس في عام 2009 ليكون ممكناً للجهات التنظيمية في إمارة أبوظبي، ولرفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محلياً، وتعزيز ثقافة الجودة، والتنمية الصناعية، والتنافسية، وسلامة المستهلك من خلال تمكين المنظمين لوضع وتنفيذ سلامة المنتجات والمقاييس القانونية وبرامج المطابقة. كما يحدد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة المبادئ التوجيهية والمعايير للتحقق من أن المنتجات المصنعة والمتداولة في الإمارة تتفق مع أعلى معايير السلامة والجودة والمطابقة.