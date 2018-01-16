قطاع البنوك يدعم تماسك أسواق الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

واصلت أسواق المال الإماراتية التماسك، أمس، لليوم الثاني على التوالي بدعم من قطاع البنوك، بالإضافة إلى شريحة من الأسهم القيادية الأخرى التي حققت مكاسب جيدة، الأمر الذي يشير وفقاً لمعطيات التحليل الفني إلى محافظتها على قوتها وقدرتها على الصعود خلال الأيام المقبلة.

وشجع محافظة الأسواق على قوتها في تحسن شهية التداول وبلغت قيمة الصفقات المبرمة نحو 533 مليون درهم خلال جلسة أمس، مقارنة بـ 360 مليون درهم في اليوم السابق. ونجح المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية في اختراق حاجز 4601 نقطة بنمو نسبته 0.37%، وذلك في أعلى مستوى له منذ عدة شهور.

وفي سوق دبي المالي أغلق المؤشر العام على انخفاض بنسبة 0.49% عند 3496 نقطة تقريباً.

وقال وسطاء في السوق إن استمرار الأسواق عند هذه المستويات يسهم في زيادة التفاؤل لدى المستثمرين بمزيد من التحسن في الأسعار، مؤكدين أن جني الأرباح الذي تعرضت له بعض الأسهم كان طبيعياً بعد الارتفاع الذي شهدته في الأيام الماضية.