1080 طياراً ومهندساً إماراتياً في قطاع الطيران بالدولة

رشا طبيلة (أبوظبي)

يضم قطاع الطيران في الإمارات 709 طيارين إماراتيين، يشكلون ما نسبته 9% من إجمالي الطيارين بالدولة، في وقت بلغ عدد المهندسين الإماراتيين بقطاع الطيران 371 مهندساً إماراتياً مهندساً، بواقع 9.7%، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الإماراتيين في أطقم الطائرات بلغ 38 إماراتياً، وحول وظيفة المراقبة الجوية، بلغ عدد المواطنين 79 مراقباً جوياً من أصل 361 مراقباً جوياً، حيث يشكلون ما نسبته 21.9%، بحسب بيانات الهيئة.

وأكد سيف السويدي مدير عام الهيئة العام للطيران المدني، أن استقطاب العناصر المواطنة للعمل في هذا المجال الحيوي يعد من الأولويات المهمة، مشيراً إلى أن أن الشركات والناقلات الوطنية تعمل جاهدة لزيادة نسب التوطين وتطور باستمرار برامج خاصة بالتوطين.

وأضاف السويدي أن مخرجات التعليم من حيث الجودة والكم بحاجة إلى مزيد من التفعيل لمواكبة النمو الكبير الذي يشهده القطاع، حيث شهد قطاع الطيران نمواً كبيراً في السنوات الماضية، ما يتطلب المزيد من العمل لزيادة المتخصصين الإماراتيين في هذه المجالات.