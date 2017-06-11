«شروق» تحصد «أيزو 9001 - 2015» في جودة وكفاءة الإدارة

الشارقة (الاتحاد)

حققت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» إضافة مهمة إلى سجل إنجازاتها البارزة، بحصولها على شهادة المطابقة لنظام إدارة الجودة «أيزو 9001 – 2015» من مؤسسة «‏SGS» ‬الدولية، ‬تقديراً ‬لقدرتها ‬على ‬توفير ‬خدمات ‬ذات ‬مستوى ‬عالٍ ‬من ‬الجودة، ‬ينعكس ‬على ‬كفاءة ‬أداء ‬الأعمال.

واجتازت «شروق» بنجاح عمليات التدقيق التي قامت بها مؤسسة «‏SGS» ‬الدولية ‬مانحة ‬الشهادة، ‬على ‬مدى ‬شهور ‬زيارات ‬متابعة، ‬واطلعت ‬خلالها ‬على ‬طبيعة ‬العمليات ‬المؤسسية ‬الرئيسية ‬التي ‬تشهدها ‬الهيئة ‬والتي ‬تتركز ‬في ‬تقييم ‬ومتابعة ‬مشاريع ‬البنية ‬التحتية ‬في ‬القطاعات ‬السياحية ‬والاستثمارية ‬والتراثية، ‬والمشاركة ‬في ‬عمليات ‬البناء ‬والتنمية ‬الشاملة ‬بالإمارة، ‬والعمل ‬على ‬تعزيز ‬مناخ ‬الأعمال ‬في ‬إمارة ‬الشارقة.

وأكدت مؤسسة «‏SGS» ‬في ‬تقريرها ‬عن ‬«‬شروق»‬، ‬أن ‬العينات ‬التي ‬تم ‬الاطلاع ‬عليها ‬من ‬خلال ‬زيارات ‬المتابعة ‬للهيئة، ‬أظهرت ‬مدى ‬التزام ‬إدارات ‬الهيئة ‬بمتطلبات ‬النظام ‬الإداري ‬المتوافق ‬مع ‬المواصفة ‬المذكورة، ‬من ‬حيث ‬عدد ‬وطبيعة ‬الإجراءات ‬المطلوبة ‬لإنجاز ‬المعاملات، ‬وكفاءة ‬التواصل ‬بين ‬العاملين ‬داخل ‬الهيئة، ‬والجهود ‬التي ‬تبذلها (‬شروق) ‬لرفع ‬معدلات ‬رضا ‬العملاء.

وقال مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لـ «شروق»: «يعكس الحصول على شهادة « أيزو 9001 – 2015 » صحة المسار الذي اتبعته الهيئة منذ انطلاقها في العام 2009، والإنجازات التي حققتها سواءً على المستوى الداخلي المتعلق بكفاءة الإدارة وتميز الإجراءات، أو على المستوى الخارجي في مجال تحفيز عجلة الاستثمار في إمارة الشارقة وتعزيز البنية التحتية في قطاعاتها المختلفة، وهو ما تُترجم نتائجه في العلاقات المتميزة التي تربطنا بالمستثمرين من مختلف الجنسيات، وشراكات الأعمال البناءة التي نحظى بها مع العديد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص».

وقالت دينا إبراهيم الناخي، مدير إدارة الجودة والتميز ‬المؤسسي في «شروق»: «أصبحت ممارسات الجودة المتبعة لدى (شروق) معترفاً بها وفق أعلى المعايير العالمية، وينسجم هذا الإنجاز مع خطط النمو الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة لنفسها، بالانتقال التدريجي من كونها هيئة ترويج استثماري تابعة للحكومة تمارس مهامها بشكل تقليدي، مروراً بهيئة تحقق الجوائز تقديراً لإنجازاتها في مختلف المجالات، وصولاً إلى هيئة استثمارية تتبنى أعلى معايير الجودة المعتمدة عالمياً‏‭«‬.

وأضافت: «يعتبر الحصول على هذه الشهادة مهماً لأعمال «شروق»، كونه يوجه رسالة واضحة إلى مجتمعات الأعمال المحلية والدولية والشركات حول جودة الخدمات التي نقدمها لمتعاملينا، وأسلوبنا الفريد في رعايتهم، كما أنه يؤكد أن معايير الاتصالات الداخلية والخارجية لدينا تعكس طموحنا بأن نكون هيئة ترويج استثماري محلية رائدة تقدم خدمات ترقى إلى تطلعات المستثمرين دولياً»‬‏‭.