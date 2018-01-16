أبوظبي (الاتحاد)

تم مؤخراً استكمال عملية دمج كل من «الأنصاري للصرافة» و«خدمات الأنصاري للصرافة» بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية كافة، لتشكل بذلك أكبر شركة متخصّصة في مجال الصرافة والتحويلات المالية في الدولة برأس مال تشغيلي يبلغ 1.2 مليار درهم، حيث تستحوذ الشركة حالياً على حصة تفوق الـ35% من السوق المحلية، وهي تقوم بتقديم خدماتها عبر أكثر من 175 فرعاً، وتنجز أكثر من 80 ألف معاملة يومياً.

وقال محمد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة»: «نحن على ثقة بأن عملية الدمج الأخيرة ستشكل دفعةً قويةً لـ «الأنصاري للصرافة» لمواصلة التميز والارتقاء المستمر بالخدمات المقدّمة للعملاء، والتركيز على تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة العمليات في الفترة المقبلة تماشياً مع خطّتها بافتتاح أكثر من 25 فرعاً جديداً خلال العامين القادمين».