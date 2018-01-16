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478 مليون درهم أرباح «الشارقة الإسلامي» في 2017
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تاريخ النشر: الثلاثاء 16 يناير 2018

الشارقة (الاتحاد)

حقق مصرف الشارقة الإسلامي 477.7 مليون درهم أرباحاً صافية خلال العام 2017 مقارنة مع 462.9 مليون درهم في 2016، لترتفع ربحية السهم إلى 0.18 درهم مقابل بمبلغ 0.17 درهم في العام السابق.

واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% من رأس المال، على أن يتم اعتماد تلك التوزيعات باجتماع الجمعية العمومية القادم.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 14% لتصل إلى مبلغ 38.3 مليار درهم بنهاية عام 2017.

وقام المصرف بتعزيز مركزه المالي وتوسيع قاعدة رأس المال، حيث قام بزيادة رأسماله منذ بداية العام مرتين الأولى من خلال توزيع أسهم منحة على المساهمين خلال الربع الأول من العام، كتوزيعات أرباح لعام 2016، والثانية عن طريق إصدار صكوك قابلة للتحول إلى أسهم عادية بمبلغ 266.8 مليون درهم، حيث تم تحويلها خلال الربع الأخير من العام.

وارتفع رأسمال المصرف إلى 2.9 مليار درهم وإجمالي حقوق المساهمين إلى 5.5 مليار درهم، وليصل معدل كفاية رأس المال، وفقاً لمتطلبات بازل 2، ما نسبته 21.14% في نهاية العام على الرغم من الزيادة الكبيرة التي شهدها المصرف في إجمالي الأصول، وبذلك يحافظ مصرف الشارقة الإسلامي على مكانته في مقدمة البنوك الإقليمية والعالمية من حيث نسبة كفاية رأس المال. ... المزيد
     
 

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