«دريك آند سكل» تفوز بعقد تنفيذ مشروع نسايم

دبي (الاتحاد)

تفاوض شركة جلف تكنيكال كونستركشن، الشركة التابعة لشركة «دريك آند سكل إنترناشيونال»، على عقود بقيمة مليار درهم لمشروع تطوير «واحة الزاوية» في مدينة العين، وحازت ضمن المفاوضات عقد تنفيذ مشروع نسايم في «واحة الزاوية» بقيمة 250 مليون درهم.

وبموجب العقد الجديد، بدأت «شركة جلف تكنيكال كونستركشن» بتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع نسايم، المكون من 336 فيلا، 290 فيلا منها مكونة من ثلاث غرف نوم و46 فيلا بأربع غرف نوم.

وتمت ترسية عقد تنفيذ مشروع نسايم، في حين أن المفاوضات جارية حالياً حول عقود إضافية جديدة بقيمة 750 مليوناً، وتفيد التقديرات باستكمال المفاوضات خلال النصف الأول من العام 2018.

وقال ربيع أبو ديوان، مدير علاقات المستثمرين «دريك آند سكل إنترناشيونال»: «يأتي العقد الجديد بمثابة انطلاقة قوية باتجاه سنة مالية نتوقع أن نحقق خلالها انتعاشاً مطرداً مع تعزيز الاستقرار».

وأضاف: «نتطلع في «دريك آند سكل» حالياً إلى تسريع وتيرة النمو، وترسيخ مكانتنا الريادية من خلال الدخول في مشاريع حيوية، مثل مشروع «واحة الزاوية» التي تمثل بمجملها فرصة مثالية لإبراز خبراتنا الاستثنائية وإظهار الثقة العالية التي توليها لنا أسواقنا الرئيسة».

وقال: «نعمل على تحقيق المزيد من التطورات الإيجابية خلال الأشهر القليلة المقبلة، من خلال «شركة جلف تكنيكال كونستركشن» وكل الشركات والأقسام التابعة لنا».

ويأتي الفوز بالمشروع الجديد، ليؤكد الاستثمار الاستراتيجي وطويل الأجل الذي تقوم به شركة دريك آند سكل، من خلال العمل على العودة إلى مسار التعافي وتحقيق الانتعاش والفوز بمشاريع جديدة، وتسريع وتيرة تسليم المشاريع القائمة ضمن القطاعات الحيوية، إلى جانب البحث عن فرص جديدة لتنويع وتوسيع الدخل، وتشهد الشركة تحسناً ملموساً في كفاءة العمليات التشغيلية تحت قيادة الإدارة الجديدة الذي سينعكس بدوره على أداء الشركة المالي خلال العام الجاري.