«اتش اس بي سي» ينظم ملتقى «تطوير اقتصادات المنطقة»

دبي (الاتحاد)

كان ستيوارت غوليفر، الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC وجون فلينت، الرئيس التنفيذي، المعين حديثاً للمجموعة، من المتحدثين الرئيسيين في ملتقى «آفاق تطوير اقتصادات المنطقة» الذي عقده البنك الأسبوع الماضي في الإمارات العربية المتحدة.

وتم تنظيم الملتقى، الذي حضره العديد من أهم عملاء HSBC في الإمارات العربية المتحدة، بهدف استعراض أبرز الفرص والإمكانات من التحولات الاقتصادية الأكثر طموحاً في العالم - والشرق الأوسط - التي تعيشها المنطقة وكيف تقوم الشركات والمؤسسات بقيادة عملية التغيير من خلال التزامها بالاستثمار في التطوير الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وقال عبد الفتاح شرف، مدير عام المجموعة والرئيس التنفيذي للإمارات العربية المتحدة ورئيس الأعمال الدولية لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود: «يعتمد حضور ووجود HSBC الدائم في دولة الإمارات العربية المتحدة على أساس قدرتنا على مساعدة العملاء على الاستفادة من الفرص ومساعدتهم على التكيف مع التحولات الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية المهمة».