السويد تذبح «الديوك الفرنسية» في الوقت القاتل

نيقوسيا (أ ف ب)

ارتكب الحارس هوجو لوريس خطأ فادحاً في الوقت القاتل، كلف فرنسا الخسارة على أرض السويد، وبقيت المنافسة قائمة بين سويسرا والبرتغال فيما قطعت بلجيكا شوطاً كبيراً نحو النهائيات، في الجولة السادسة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

في المجموعة الأولى، بقيت فرنسا متعادلة حتى اللحظات الأخيرة على أرض السويد الباحثة عن تأهلها لأول مرة منذ 2006، قبل أن يشتت قائدها وحارسها لوريس كرة خاطئة تلقفها أولا تويفونن في وسط الملعب، وسدد في المرمى الخالي (90+3) ليخطف المنتخب الإسكندينافي الفوز 2-1.

وبعد ثلاثيته في ودية الباراجواي الأخيرة، افتتح أوليفييه جيرو التسجيل لفرنسا بتسديدة يسارية رائعة من زاوية ضيقة (37). بيد أن جيمي دورماز، لاعب وسط تولوز الفرنسي، رد سريعاً بتسديدة يسارية أرضية من داخل المنطقة (43). وقال مدرب فرنسا ديدييه ديشان بعد المباراة عن غلطة لوريس «لقد كان حاسماً دوماً معنا، لكن اليوم كان الأمر سيئاً له ولكل الفريق».

وثأرت السويد لخسارتها أمام فرنسا، وصيفة بطلة كأس أوروبا الأخيرة، بنفس النتيجة ذهابا، فتساوت معها (13 نقطة) وتصدرت بفارق الأهداف.