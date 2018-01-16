«كاريليون» البريطانية تنهار والبنـوك ترفض إقــراضها المـزيد

لندن (رويترز)

انهارت شركة كاريليون للإنشاءات والخدمات البريطانية أمس، حيث رفضت البنوك إقراضها أي أموال إضافية مما يلقي بظلاله على مئات المشاريع الكبرى بينما تخسر الحكومة أحد أهم مورديها.

واضطرت الشركة إلى الخضوع لتصفية إجبارية بعد تأخيرات باهظة التكلفة في العقود وتراجع في الأنشطة الجديدة، ما أوقد شرارة سلسلة تحذيرات بشأن النتائج وأسفر عن تكبد خسارة تزيد على المليار جنيه إسترليني (1.4 مليار دولار) في النصف الأول من العام.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة فيليب جرين «في الأيام الأخيرة لم نتمكن من تدبير التمويل لدعم خطة عملنا ولذا توصلنا إلى هذا القرار الذي نأسف له أشد الأسف».

وقال جرين «هذا يوم حزين جداً لكاريليون، ولزملائنا وموردينا وعملائنا الذين افتخرنا بخدمتهم لسنوات عديدة».