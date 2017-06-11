النصر يكذب العربي القطري في «أزمة خمينيز»

مراد المصري (دبي)
نفت شركة النصر لكرة القدم تسلمها أو التشيلي لويس خمينيز الذي يحمل الجواز الفلسطيني، مبلغ 700 ألف يورو، على خلفية انتقال اللاعب إلى العربي القطري خلال الموسم الماضي، وعدم التزام العربي ببنود العقد المبرم بين الناديين، وبالتالي يجبره مكتب أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي «الفيفا» على دفع المبلغ، بالإضافة إلى 5 % رسوم تكاليف القضية، خلال مدة أقصاها 30 يوماً من صدور القرار.
وصدر قرار لجنة أوضاع اللاعبين 17 مايو الماضي، ما يعني تبقي أسبوع فقط، قبل قيام النادي القطري بدفع المبالغ المطلوبة، ورسوم تكاليف القضية في المدة المحددة، قبل رفع الأمر إلى لجنة العقوبات بـ«الفيفا»، وبالتالي فرض عقوبات أكبر على العربي تصل إلى حرمانه من التعاقد مع لاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية.
|
وأضاف: تم إجباري على فسخ العقد وبعد مفاوضات معهم توصلنا إلى اتفاق لحصولي على مبلغ 800 ألف يورو، تسلمت منها 790 ألف يورو، فيما لم يتم دفع 10 آلاف يورو، وحالياً أنتظر الحصول على راتبين حيث أخبرني النادي إنه لا يمتلك المال حاليا!.
|
وقال: ما حدث معنا أمر غريب، خصوصاً عند اتفاقية التسوية لإنهاء العقد، حيث تم تحويل مبلغ 790 ألف يورو وإهمال 10 آلاف يورو، كما أن بقية رواتبه ومستحقاته تصل إلى 280 ألف يورو، وهو مبلغ نتطلع للحصول عليه، كما عرفت أنه لم يتم دفع مبلغ الانتقال إلى نادي النصر حتى الآن، وهو مخالف للوائح الاتحاد الدولي.
وأضاف: يملك خمينيز مسيرة حافلة في الملاعب العالمية والخليجية، ودائماً كانت علاقته بمنتهى الاحترافية مع جميع الأندية التي لعب لها، والكل يشهد له بذلك.