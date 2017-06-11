النصر يكذب العربي القطري في «أزمة خمينيز»

مراد المصري (دبي)

نفت شركة النصر لكرة القدم تسلمها أو التشيلي لويس خمينيز الذي يحمل الجواز الفلسطيني، مبلغ 700 ألف يورو، على خلفية انتقال اللاعب إلى العربي القطري خلال الموسم الماضي، وعدم التزام العربي ببنود العقد المبرم بين الناديين، وبالتالي يجبره مكتب أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي «الفيفا» على دفع المبلغ، بالإضافة إلى 5 % رسوم تكاليف القضية، خلال مدة أقصاها 30 يوماً من صدور القرار.

وصدر قرار لجنة أوضاع اللاعبين 17 مايو الماضي، ما يعني تبقي أسبوع فقط، قبل قيام النادي القطري بدفع المبالغ المطلوبة، ورسوم تكاليف القضية في المدة المحددة، قبل رفع الأمر إلى لجنة العقوبات بـ«الفيفا»، وبالتالي فرض عقوبات أكبر على العربي تصل إلى حرمانه من التعاقد مع لاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ونفى خمينيز في حديث خاص مع «الاتحاد»، تسلمه هذا المبلغ من العربي، مؤكداً أنه مبلغ خاص بالنصر نظير عملية الانتقال، وكشف عن أنه ينتظر الحصول على 280 ألف يورو تشمل مستحقات عدة منها راتب شهرين لم يحصل عليهما الموسم الماضي، إلى جانب معاناته من فسخ عقده مع النادي بعد موسم واحد فقط، وقال: بحسب العقد الموقع بيننا، فإن راتبي الشهري 130 ألف يورو، ولم أحصل على راتب شهرين بما يعني 260 ألف يورو، إلى جانب 10 آلاف يورو متبقية لم أحصل عليها من مارس الماضي، وهناك 10 آلاف يورو لم أحصل عليها من اتفاق إنهاء العقد، ليصل المجموع إلى 280 ألف يورو.

وأضاف: تم إجباري على فسخ العقد وبعد مفاوضات معهم توصلنا إلى اتفاق لحصولي على مبلغ 800 ألف يورو، تسلمت منها 790 ألف يورو، فيما لم يتم دفع 10 آلاف يورو، وحالياً أنتظر الحصول على راتبين حيث أخبرني النادي إنه لا يمتلك المال حاليا!.

وتحدث سالفاتور كيفالي محامي اللاعب الموجود في إيطاليا حالياً، وقال: أتمنى أن نتوصل إلى حل ودي للمشكلة ولا يتم اللجوء إلى «الفيفا»، لكن في حال عدم ظهور أي بوادر من النادي القطري، وتحديد مهلة زمنية لدفع المبلغ المتبقي، فإن شكوى خمينيز لدى الاتحاد الدولي خيار مطرح، ولن أستطيع منعه.

وقال: ما حدث معنا أمر غريب، خصوصاً عند اتفاقية التسوية لإنهاء العقد، حيث تم تحويل مبلغ 790 ألف يورو وإهمال 10 آلاف يورو، كما أن بقية رواتبه ومستحقاته تصل إلى 280 ألف يورو، وهو مبلغ نتطلع للحصول عليه، كما عرفت أنه لم يتم دفع مبلغ الانتقال إلى نادي النصر حتى الآن، وهو مخالف للوائح الاتحاد الدولي.

وأضاف: يملك خمينيز مسيرة حافلة في الملاعب العالمية والخليجية، ودائماً كانت علاقته بمنتهى الاحترافية مع جميع الأندية التي لعب لها، والكل يشهد له بذلك.