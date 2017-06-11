معتز الشامي (بانكوك)

مبكراً، دخل منتخبنا الوطني أجواء المواجهة المرتقبة، أمام تايلاند في الساعة الرابعة عصر بعد غد، «بتوقيت أبوظبي»، ضمن مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم «روسيا 2018»، ويسعى خلالها «الأبيض» إلى الفوز والعودة بـ«العلامة الكاملة»، ورفع رصيده إلى «12 نقطة»، واستغلال تعثر «الأخضر» السعودي أمام أستراليا قبل مواجهته يوم 29 أغسطس المقبل.

ويملك منتخبنا 9 نقاط بالمجموعة الثانية، ولا يزال في المركز الرابع، و«الأخضر» ثاني الترتيب بـ16 نقطة، واحتل المنتخب الأسترالي الترتيب الثالث برصيد النقاط نفسه فيما يتصدر اليابان المجموعة بـ16 نقطة، مما يجعل حسابات المجموعة معقدة إلى حد كبير.

ويحتاج «الأبيض» إلى الفوز في باقي مبارياته، لإحياء الحظوظ في المنافسة بقوة على المركز الثالث المؤهل للملحق الآسيوي.

من جهة أخرى كانت الجدية والتركيز هي السمة الأساسية خلال التدريبات التي بدأها «الأبيض» منذ وصوله إلى بانكوك الخميس الماضي، بعد انتهاء المرحلة الثانية من التحضيرات بمعسكر ماليزيا، وأداء ودية أمام لاوس فاز فيها منتخبنا برباعية نظيفة.