«موناليزا».. عالم من الورد الجوري

أزهار البياتي (الشارقة)

باقة زاهية قدمتها دار «موناليزا» الإيطالية المتخصصة في ملابس الأطفال ومستلزماتهم، لموضة موسمي ربيع وصيف 2017، عاكسة مفاهيم الأناقة والفرح، لتصوغها وفق نماذج مدهشة من القطع التي تتأرجح بين الكلاسيكية والمعاصرة، في إطار من الطفولة والبراءة، ميزها طغيان اللونين الأبيض والأحمر.

ولهذا الموسم الصيفي عززت «موناليزا» ثيمة الورود الأحمر الجوري، راسمة للصغيرات أفكاراً وتصاميم غاية في الرقي والجمال، بحيث تناسب فئات عمرية في خط الملابس الجاهزة من عمر 6 إلى 14 عاماً، لتستعرضها على شكل مجموعة متنوعة من الفساتين الناعمة، والجوبات القصيرة، والقمصان القطنية المطبعّة، مع سترات خفيفة وبنطلونات مستقيمة، بالإضافة إلى ملحقات وإكسسوارات حمراء وبيضاء تنسجم مع فكرة كل موديل.

وللأجواء النهارية والاستخدام اليومي فضلت «موناليزا» التركيز على الملابس، التي تنسجم مع متطلبات البنات وتلبي احتياجاتهن، خاصة في مواسم العطلات والسياحة والسفر، مانحة من ترتديها حرية الحركة لممارسة الأنشطة المختلفة، لتأتي على شكل بنطلونات قصيرة من نمط «البرمودا» وأخرى طويلة تداعب الكاحل، تعلوها تي شيرتات بيضاء مطبعة بورود الجوري الحمراء، بالإضافة إلى تنورات مطبعّة وموردة وقمصان قطنية عملية.

ولأزياء الأمسيات جاءت التصاميم أكثر كلاسيكية وثراء، حاملة ملامح من زمن الستينيات لتضم فساتين انسيابية مستقيمة، وبعض من التنانير ذات الكسرات الكبيرة والمنتفخة بأتوال الجيبونات، مع سترات حريرية مطبوعة بورود حمراء متفتحة تعكس نفحات الحيوية والانطلاق.

وعلى الرغم من بساطة قصات المجموعة وعفوية خطوطها، فإنها تندرج تحت خانة الأناقة الأرستقراطية والترف المدروس، آخذة ملامحها من حديقة من الزهور الحمراء، تعكس مشاعر الشغف بالحياة، مغلفة أميراتها الصغيرات بأيقونات من الفساتين المدهشة والقطع الآسرة، منفذة إياها بخامات وثيرة وراقية، من أقمشة التفتا، والحرير، والأقطان، مع الأتوال والدانتيلات.

وزخرت تشكيلة صيف 2017 بمختلف أشكال الإكسسوارات والملحقات من مكملات الأناقة، التي تضفي على بنات «موناليزا» المدللات مزيداً من الزخرفة، والثراء، وتنسجم مع تطلعاتهن في التميّز والفرادة في مختلف الأوقات والمناسبات السعيدة، لاسيما الأعياد، وجاءت على هيئة أطواق الشعر المزينّة بالورود والأحجار الكريستالية البراقة، مع قبعات زاهية بأحجام وأشكال تلائم أجواء التنزّه والعطلات، بالإضافة إلى باقة من حقائب اليد الصغيرة الموشاة بالبراعم والزهور، وموديلات متنوعة من الصنادل الصيفية المفتوحة التي تحتضن القدمين بأساور جلدية حمراء.