  • الأحد 16 رمضان 1438هـ - 11 يونيو 2017م

خيمة إفطار «المارينا مول» تستضيف 300 عامل يومياً
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تاريخ النشر: الأحد 11 يونيو 2017

نسرين درزي (أبوظبي)

تخطو المراكز التجارية في أبوظبي خطوات متقدمة في المسؤولية المجتمعية وتسجل مشاركات فاعلة بالحملات والمبادرات الوطنية.. ومنها فعالية إفطار صائم التي يتبناها المارينا مول دعماً لعام الخير والتي تتولى إفطار 300 عامل يومياً بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، بالإضافة إلى طرح برنامج «التحدي الفريد» الذي يعود ريع تذاكره لمراكز العناية بمرضى التوحد.

وفي زيارة إلى الخيمة الرمضانية قبيل أذان المغرب بنصف ساعة، كان فريق عمل من المتطوعين يهتمون بوضع اللمسات الأخيرة على تصنيف وجبات الإفطار وتوزيع الماء والتمر واللبن. أجواء دافئة تعم المكان الذي يشرع أبوابه أمام العمال والعابرين يومياً حتى نهاية شهر الصيام.

برامج خيرية

وذكر علي الشحي مسؤول العلاقات الخارجية في «مارينا مول» أن فعالية «إفطار صائم» تأتي دعماً لعام الخير ضمن برامج متنوعة تصب في خدمة المحتاجين. وبينها المساهمة بمبلغ 40 ألف درهم لمصلحة مركز الشيخ راشد للمعوقين.

وأشار إلى تشعب مظاهر عمل الخير في المول خلال رمضان 2017، والذي يشمل مضاعفة عدد صناديق التبرعات التي تعود لـ«الهلال الأحمر» وهيئة الأوقاف. مع تقديم قسائم شرائية، وخصومات كثيرة إلى مؤسسة زايد العليا ومؤسسة تحقيق أمنية. وتطرق الشحي إلى ضرورة مشاركة المراكز والشركات الكبرى في الدولة بالاستراتيجيات العامة التي تضعها الحكومة. ... المزيد
     
 

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