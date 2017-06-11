خيمة إفطار «المارينا مول» تستضيف 300 عامل يومياً

نسرين درزي (أبوظبي)

تخطو المراكز التجارية في أبوظبي خطوات متقدمة في المسؤولية المجتمعية وتسجل مشاركات فاعلة بالحملات والمبادرات الوطنية.. ومنها فعالية إفطار صائم التي يتبناها المارينا مول دعماً لعام الخير والتي تتولى إفطار 300 عامل يومياً بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، بالإضافة إلى طرح برنامج «التحدي الفريد» الذي يعود ريع تذاكره لمراكز العناية بمرضى التوحد.

وفي زيارة إلى الخيمة الرمضانية قبيل أذان المغرب بنصف ساعة، كان فريق عمل من المتطوعين يهتمون بوضع اللمسات الأخيرة على تصنيف وجبات الإفطار وتوزيع الماء والتمر واللبن. أجواء دافئة تعم المكان الذي يشرع أبوابه أمام العمال والعابرين يومياً حتى نهاية شهر الصيام.

برامج خيرية

وذكر علي الشحي مسؤول العلاقات الخارجية في «مارينا مول» أن فعالية «إفطار صائم» تأتي دعماً لعام الخير ضمن برامج متنوعة تصب في خدمة المحتاجين. وبينها المساهمة بمبلغ 40 ألف درهم لمصلحة مركز الشيخ راشد للمعوقين.