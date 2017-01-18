تدريبات عسكرية ألمانية هولندية في بولندا والبلطيق

تورجيلوف - ألمانيا (د ب أ)

بدأ جنود ألمان وهولنديون أمس، تدريبا دفاعيا في منطقة فوربومرن شمال شرقي ألمانيا وذلك في إطار تدريبات حلف شمال الأطلسي «ناتو» لتعزيز وجوده في بولندا ودول البلطيق.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه مسؤول في المركز المحلي لقيادة العمليات في ولاية «مِكلنبورج فوربمرن» الألمانية.

ويتدرب أكثر من 600 جندي باستخدام نحو 100 مركبة قتال بينها دبابات «ليوبارد» على الدفاع البري.

يذكر أنه اعتبارا من نهاية يناير الجاري، سيشارك هؤلاء الجنود في تدريبات الناتو بالقرب من مدينة «دروسو بومورسكي» البولندية.

ووفقا لبيانات الناتو، سيشارك في هذه التدريبات ما يصل إلى 6 آلاف جندي ينحدرون من دول أخرى إلى جانب ألمانيا وهولندا، وهذه الدول هي بولندا وإستونيا والولايات المتحدة وبلجيكا.

من جانبه، قال فيتسه فالتا، قائد السرية الهولندية «نحن نتدرب حاليا مرة أخرى على ما تدربنا عليه بالفعل إبان فترة الحرب الباردة».