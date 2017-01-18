تدريبات عسكرية ألمانية هولندية في بولندا والبلطيق

تورجيلوف - ألمانيا (د ب أ)
بدأ جنود ألمان وهولنديون أمس، تدريبا دفاعيا في منطقة فوربومرن شمال شرقي ألمانيا وذلك في إطار تدريبات حلف شمال الأطلسي «ناتو» لتعزيز وجوده في بولندا ودول البلطيق.
جاء ذلك وفقا لما أعلنه مسؤول في المركز المحلي لقيادة العمليات في ولاية «مِكلنبورج فوربمرن» الألمانية.
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يذكر أنه اعتبارا من نهاية يناير الجاري، سيشارك هؤلاء الجنود في تدريبات الناتو بالقرب من مدينة «دروسو بومورسكي» البولندية.
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من جانبه، قال فيتسه فالتا، قائد السرية الهولندية «نحن نتدرب حاليا مرة أخرى على ما تدربنا عليه بالفعل إبان فترة الحرب الباردة».