تفاصيل عامة عن الأفراد والهيئات المرتبطة بـ «القاعدة» التي ضمتها قائمة المنظمات الإرهابية

أبوظبي (وام)

أصدرت كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، قوائم الجزاءات المتعلقة بالأفراد والمنظمات الإرهابية في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الإرهاب. وتمت تسمية تسعة وخمسين فرداً واثنتي عشرة هيئة من قبل الدول الأربع، وذلك لمواجهة التهديد طويل الأمد والمستمر من أنشطة دعم وتمويل الإرهاب من قبل قطر، ودعمها الجوهري للمنظمات الإرهابية.

شملت هذه القائمة تسمية سبعة وثلاثين فرداً، وست هيئات، قامت بتمويل ومساعدة و/&rlm&rlm أو تقديم دعم جوهري لـ «القاعدة» بشكل خاص والمنظمات التابعة لها ولشبكاتها.

وتتضمن قائمة الجزاءات هيئات خيرية وممولين في قطر ممن عملوا لمصلحة «القاعدة» لأكثر من عقد كامل.

وتشير هذه الأسماء إلى حقيقة كون دولة قطر تشكل مجالاً خصباً في تمويل الإرهاب على الرغم من النداءات المتكررة من دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي.