قطر تبدأ استهداف الكويت من جنيف عبر منظماتها المأجورة

بسام عبد السميع (أبوظبي)

شهدت اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس، هجوماً شديداً على الكويت من جانب المنظمات المأجورة والمموّلة من قطر، والمنظمات المتناغمة مع أجندة الفوضى في المنطقة، متهمين الكويت للمرة الأولى، بالتوسع في الإتجار بالبشر ومطالبين مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة بتشديد الإجراءات على الكويت، وذلك بالتزامن مع غياب أي حراك من المنظمات العربية المحايدة من أجل التصدي لحراك المنظمات التابعة لإيران وقطر.

كما طالب عدد من المنظمات الممولة من قطر وإيران في بيان مشترك، الأمم المتحدة بوقف أحكام الإعدام في البحرين والضغط على البحرين بتغيير النظام القضائي لإلغاء أحكام الإعدام.

كما أصدرت 14 منظمة تابعة لإيران خطاباً مفتوحاً لعدد من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، لحث البحرين على رفع وقف صحيفة الوسط البحرينية، والتي دأبت على الترويج لأخبار كاذبة مفبركة والإساءة لدول التعاون وتم تنبيهها من جانب الحكومة البحرينية بالتوقف عن تلك الممارسات إلا أنها استمرت فيها ما أدى لوقفها وفق قوانين الإعلام والصحافة في البحرين.

كما كشفت فاعليات اجتماعات جنيف أمس، عن عمليات اختراق واسعة من جانب المنظمات القطرية لمنظمات أخرى كانت تُصنف في منطقة الحياد بشأن التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، والرأي في دول التعاون ومنطقة الشرق الأوسط.