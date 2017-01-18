50 قتيلاً و120 جريحاً بغارة جوية «خاطئة» على مخيم في نيجيريا

كانو - نيجيريا (أ ف ب)

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن عشرات الأشخاص قتلوا أمس عندما قصفت طائرة تابعة لسلاح الجو النيجيري مخيما للنازحين عن طريق الخطأ في شمال شرق نيجيريا.

وقالت المنظمة في بيان، إن «عناصر فرق المنظمة كانوا شهودا على مقتل 50 شخصا وإصابة 120 بجروح». وأكد ضابط نيجيري رفيع حصول هذا القصف، طالبا عدم الكشف عن اسمه. وقال «حصلت مأساة في ران، فقد قصفت طائرة مقاتلة الهدف الخطأ». من جهته قال الميجر جنرال «لوكي ايرابور» في مؤتمر صحفي عقده في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو «تلقينا معلومات تفيد بوجود تجمعات للإرهابيين من بوكو حرام في مكان ما من منطقة كالا بالجي».وأضاف «حصلنا على الإحداثيات وأمرت الطيران بالتدخل.