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بمشاركة 2000 شرطي تركي

ضبط منفذ هجوم «رأس السنة» في إسطنبول
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تاريخ النشر: الأربعاء 18 يناير 2017

إسطنبول (وكالات)

اعتقلت السلطات التركية مساء أمس الأول، منفذ الهجوم الإرهابي على مطعم في منطقة «أورطه كوي» بمدينة إسطنبول ليلة رأس السنة والذي أوقع 39 قتيلاً وتبناه تنظيم «داعش».

وذكرت وسائل إعلام تركية أن القوات الخاصة التركية اعتقلت المدعو «عبد القادر مشاريبوف» وهو أوزبكي من مواليد 1983، في عملية دهم نفذتها في حي «إسينورت» بالطرف الأوروبي من إسطنبول. وأضافت أنه تم العثور على الإرهابي في شقة كان يقطنها مع ابنه البالغ من العمر 4 سنوات، موضحة أنه نقل إلى مركز الأمن في إسطنبول للتحقيق معه.

وأكد والي إسطنبول فاسين شاهين، القبض على منفذ الهجوم.

وقال شاهين إن عبدالقادر دخل تركيا من الحدود الشرقية بطريقة غير شرعية في يناير 2016، مؤكداً أن المهاجم اعترف بذنبه وتنفيذه الاعتداء الإرهابي، وقال إن «بصماته تطابقت مع البصمات المسجلة لدى الأجهزة الأمنية التركية».

وأضاف «كان بحوزته أسلحة وأموال ووثائق مزورة حيث عثر على 197 ألف دولار يعتقد بأنها ثمن المجزرة الذي ارتكبها، إضافة إلى 2 درون، ومسدسين». وكشف والي إسطنبول عن تفاصيل عملية القبض التي شارك فيها ألفا شرطي وشهدت مراجعة مشاهد مسجلة مدتها 7 آلاف و200 ساعة. ... المزيد
     
 

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