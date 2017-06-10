محمد بن راشد ومحمد بن زايد: نتمنى التوفيق لجيل الإبداع وأمل الوطن

دبي، أبوظبي (وام)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، المتفوقات الثلاث في شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2016 - 2017 على مستوى الدولة.

فقد اتصل سموه هاتفياً بالطالبة أمل جمعة خلفان سالم الكعبي، الأولى على الطلبة المواطنين والمواطنات في المسار المتقدم.

واتصل سموه بالطالبة ميثاء عبدالحميد محمد إسماعيل عبدالله الأحمد، الأولى على المواطنين والمواطنات في المسار العام. وبالطالبة روان عصمت سليم غزال، الأولى في المسار العام على جميع الجنسيات في مدارس الدولة.

وبارك سموه للطالبات الثلاث اجتهادهن ونجاحهن الباهر في شهادة الثانوية العامة، متمنياً لهن التوفيق في مرحلة الدراسة الجامعية، وتحقيق مستوى أعلى من التفوق والإبداع.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر «انستغرام»، أن أبناء الإمارات المتسلحين بالعلم والقيم الأصيلة، هم الأمل، وهم الرهان والاستثمار الحقيقي، وهم جيل المهمة الذي يعتز بهويته، ويحمل الطموح والإرادة لمواصلة مسيرة الإمارات نحو آفاق جديدة من الريادة والتميز والتقدم والإبداع، والإنجازات المتفردة. (طالع ص 4-5)